« Pourquoi déteste-t-on les femmes qui vieillissent ? » : sa vidéo déclenche une avalanche de réactions

Léa Michel
Sur TikTok, la créatrice de contenu @whatzaraloves6 a lancé un sujet sensible qui a immédiatement fait réagir. Dans un nouvel épisode de sa série Taboo on the Bus (épisode 65), elle a publié une vidéo avec cette question frontale : « Pourquoi déteste-t-on les femmes qui vieillissent ? »

Une vidéo féministe

Dans son intervention, elle dénonce la manière dont l’apparence “vieillissante” est utilisée comme une arme contre les femmes. « Je vois dans les commentaires des femmes qui se battent sur le sujet de quel âge elles font », explique-t-elle. « Critiquer des femmes pour avoir l’air plus vieilles, alors qu’on devrait combattre l’industrie qui capitalise sur l’anti-âge — skincare, botox par exemple. »

Pour elle, le problème vient d’un système plus large : « Après, ça reste votre choix, si vous avez envie de faire de la chirurgie, mais tout ça est nourri par une société qui dévalorise et rejette les femmes. »

Les réactions fusent

La vidéo a déclenché des centaines de commentaires, beaucoup de femmes se reconnaissant dans ce constat. Parmi les réactions les plus partagées :

  • « ‘Retired baddie’… ça m’énerve tellement. Tu ne deviens pas moche ou moins belle à partir de 30 ans ! »
  • « Tout est tellement centré sur les hommes qu’ils ne voient même pas le problème. »
  • « Les femmes plus âgées sont CONSTAMMENT rabaissées et harcelées. »
  • « En plus, tellement de gens aujourd’hui n’ont aucune perception réelle de ce à quoi ressemble une personne à tel ou tel âge. C’est insupportable d’avoir 26 ans et d’entendre : ‘Oh tu fais jeune pour ton âge.’ Mec, je suis dans la vingtaine, je SUIS jeune ! »

Entre indignation et prises de conscience, la vidéo met ainsi en lumière un sujet encore tabou : le rejet des femmes qui vieillissent, dans une société obsédée par la jeunesse et qui, paradoxalement, pousse à consommer sans cesse des produits “anti-âge”.

