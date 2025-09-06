« Trop ambitieuse », « trop froide » : ce que ces femmes entendent dès qu’elles réussissent

Quand une femme réussit, on l’applaudit… à condition qu’elle reste « agréable ». À peine ambitionnée, elle est taxée de « trop sérieuse », « trop froide », voire « déconnectée ». Ces compliments déguisés pointent une vérité : dans le leadership, les femmes naviguent dans un double standard – aucune victoire ne leur est accordée sans une dose de suspicion.

Le prix de l’authenticité : « Tall Poppy Syndrome »

Ce phénomène s’inscrit dans la théorie de la congruité des rôles. Selon cette approche, lorsqu’une femme adopte un style de leadership ambitieux ou directif (attributs associés aux hommes), elle est perçue comme « peu féminine » ou « désagréable ». Si elle choisit la « douceur », elle « manque de compétence » : la femme leadeuse est prise au piège d’une norme impossible à atteindre.

Dans un article publié en juin 2025, Charlsie Niemiec évoque le Tall Poppy Syndrome qui touche près de 90 % des femmes dites ambitieuses : un succès jugé dérangeant, source de critiques et d’hostilité. Elle conclut : « Les femmes ambitieuses sont systématiquement punies pour exister de manière authentique » – l’ambitions féminine devient un acte subversif.

L’ambition féminine n’est pas perçue comme telle

Des études montrent que, pour les hommes, l’ambition est valorisée ; pour les femmes, elle est presque automatiquement entendue comme de l’égoïsme ou de la narcisse. Selon Harvard Business Review, cette perception biaisée fait que l’ambition est difficile à exprimer sans stigmatisation.

Un système qui les sous-estime dès le départ

Dans le Women in the Workplace 2024 de LeanIn.Org, bien que la représentation des femmes en haut de la hiérarchie augmente, les femmes rencontrent des obstacles singuliers : leur confiance affichée est jugée asociale, tandis que leur empathie est interprétée comme un manque d’autorité.

Une autre étude, de la Yale School of Management, révèle que les femmes ont 14 % de chances en moins que les hommes d’être promues chaque année, tout simplement parce qu’on les juge systématiquement « moins prometteuses ».

Le poids des stéréotypes psychologiques

Un article dans Psychology Today souligne que dès que les femmes affirment leur ambition ou leur confiance, elles subissent un retour négatif : jugées « trop égoïstes » ou « non maternelles », ces réactions révèlent un pur sexisme prescriptif – ce que les femmes « devraient être ».

Une sororité féministe comme réponse

Le féminisme propose alors une alternative : refuser de diminuer sa voix pour plaire, valoriser le leadership féminin authentique, cultiver la solidarité. Les femmes ne devraient pas être contraintes à choisir entre succès et sympathie. Leur légitimité ne devrait pas dépendre de leur capacité à être « cool », mais de leur compétence et de leur humanité.

Quand on dit d’une femme qu’elle est « trop ambitieuse » ou « trop froide », ce n’est pas un compliment. C’est un verdict, un jugement visé à la faire taire. Derrière chaque réussite féminine, il reste cette injonction subtilisée : être performante, mais pas trop. Le féminisme, aujourd’hui, est ce mouvement qui refuse ces règles silencieuses. Il nous fait exister sans excuses – ambitieuses, entières, et enfin libres.