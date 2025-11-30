« Je ne savais même pas faire une lessive » : ces cours improbables cartonnent chez les jeunes adultes

Il y a encore quelques années, vous auriez peut-être ri en entendant quelqu’un dire qu’il prend un cours pour apprendre à faire une lessive ou à comprendre sa facture d’électricité. Aujourd’hui, ce n’est plus un gag : c’est un phénomène. Et un phénomène qui plaît. Les jeunes adultes, en quête d’autonomie, se ruent sur ces formations inattendues qui promettent de transformer le chaos de la vie quotidienne en quelque chose de maîtrisable.

Un manque de compétences pratiques assumé

De nombreux jeunes adultes reconnaissent manquer de compétences pratiques pour naviguer dans le monde réel. Face à une machine à laver, certains hésitent encore devant le bouton « coton », se demandant s’ils doivent appeler un ami, leurs parents ou simplement abandonner. D’autres ne savent pas décoder une facture, se figent devant un contrat de location ou se retrouvent démunis face à l’art mystérieux de cuisiner autre chose que des pâtes. Bref, la vie d’adulte peut arriver d’un coup, et elle ne distribue pas toujours un mode d’emploi.

C’est précisément pour cela que plusieurs universités américaines et canadiennes ont décidé d’agir. Leur constat est simple : si leurs étudiants sont capables d’analyser des textes littéraires ou de coder une application, ils ne sont pas forcément équipés pour gérer leur quotidien. Alors pourquoi ne pas leur offrir des cours de « vie réelle », conçus pour les aider à bâtir une autonomie saine, sereine et durable ?

La génération Z face au grand saut

La génération Z, en particulier, semble en avoir bien besoin. Ayant grandi dans un environnement souvent très protecteur, elle quitte parfois tardivement le foyer familial et fait face, au moment de franchir le pas, à un mur de responsabilités inconnues. Quand tout est nouveau – l’administration, les finances, l’entretien du logement, les relations de colocation – il est facile d’avoir l’impression de manquer d’air. L’une des forces de cette génération réside toutefois dans sa capacité à apprendre et à s’adapter rapidement, surtout lorsque les ressources proposées sont bienveillantes, accessibles et dépourvues de jugement. Et c’est exactement ce que ces programmes offrent.

Les écoles d’« adulting » : du Maine à la Californie

Prenons l’Adulting School de Portland, dans le Maine (États-Unis). Si son nom vous fait sourire, son succès, lui, est bien réel. Dans ces ateliers, on apprend à se présenter à un entretien d’embauche sans paniquer, à gérer des conflits sans perdre pied, à comprendre ses finances sans se sentir submergé, et même à entretenir sa maison sans se réduire à l’épuisement. Ces sessions, souvent interactives, sont pensées pour vous donner confiance et vous rappeler que vous êtes parfaitement capable d’aborder la vie avec assurance, même lorsque vous débutez.

Du côté de l’Université de Waterloo, en Ontario (Canada), le guide numérique « Adulting 101 » est devenu un incontournable. Il répond à des questions simples mais essentielles : comment laver son linge sans catastrophe ? Comment tenir un logement propre ? Comment cuisiner avec un budget serré sans sacrifier sa santé ? Comment gérer la vie en colocation ou préserver sa santé mentale ? L’approche est pragmatique, positive et centrée sur le bien-être. L’objectif n’est pas d’être parfait, mais d’être autonome, capable, et surtout bien dans sa peau.

À Berkeley, en Californie (États-Unis), un cours intitulé « adulting » va encore plus loin. Il intègre la gestion du budget, la cuisine, la recherche d’emploi, la planification du temps et même les relations interpersonnelles. En somme, un pack complet pour entrer dans l’âge adulte avec confiance et légèreté. Les enseignants ne se contentent pas de transmettre des connaissances : ils démystifient les tâches du quotidien, montrent qu’elles sont accessibles, et aident les étudiants à développer des compétences qui les accompagneront toute leur vie.

Un vrai besoin confirmé par les experts

Ces initiatives répondent à un vrai besoin, confirmé par les travaux de la psychologue Jean Twenge. Selon elle, les jeunes générations sont souvent moins autonomes que les précédentes, non pas par manque de capacité, mais parce qu’elles ont moins été sollicitées pour les tâches pratiques au sein du foyer. Arrivés à l’université ou dans la vie active, ils doivent alors affronter un ensemble de responsabilités inconnues, ce qui crée un stress considérable. Les cours d’« adulting » viennent précisément dissiper ce brouillard, en apportant des réponses concrètes à des questions qui n’ont rien d’évident quand on les découvre pour la première fois.

Ce que l’on apprend vraiment dans ces cours

De quoi sont faits ces cours, exactement ? Ils sont à la fois simples, essentiels et terriblement utiles.

On y apprend à lire un bail sans se faire piéger, à gérer un budget réaliste sans se sentir contraint, à cuisiner sainement même avec un petit portefeuille, à faire une lessive sans angoisse, à entretenir une salle de bain ou une cuisine sans que cela devienne une corvée insurmontable.

On y parle aussi de relations humaines : comment vivre en colocation, comment communiquer sans tensions, comment prendre soin de sa santé mentale.

Autant de compétences qui méritent d’être valorisées, car elles façonnent un quotidien plus doux et plus équilibré.

En fin de compte, ces formations montrent que « devenir adulte » n’a rien d’un instinct naturel qui se déclencherait du jour au lendemain. C’est un apprentissage, parfois chaotique, mais toujours enrichissant. Il n’y a aucune honte à ne pas tout savoir tout de suite. Au contraire : reconnaître que vous avez besoin d’un coup de pouce est déjà un acte de maturité. En réconciliant théorie et pratique, ces programmes offrent aux jeunes adultes un espace bienveillant pour explorer, essayer, se tromper et réussir.