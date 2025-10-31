« Il a mordu ma bouche » : elle sauve une jeune femme d’une agression

Dans une rame presque vide du RER C (France), Jhordana, une jeune Brésilienne, a été violemment agressée par un homme mi-octobre qui s’est assis à côté d’elle avant de tenter d’enlever ses vêtements, de la frapper au visage et de la mordre. La victime a réussi à crier à l’aide, ce qui a attiré l’attention d’une autre passagère présente dans un wagon voisin. Cette femme, prénommée Marguerite, est intervenue courageusement, filmant l’agresseur avec son téléphone et permettant à la victime de s’échapper.​

Une vidéo clé et l’arrestation du suspect

C’est grâce à la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et à l’exploitation de la vidéoprotection que les enquêteurs de la Brigade des réseaux franciliens ont pu identifier et interpeller le suspect à Mantes-la-Jolie (Yvelines). L’homme, âgé de 26 ans, a reconnu s’être trouvé sur les lieux et avoir eu « une altercation avec la victime », mais nie « toute tentative de viol ou d’agression ».

La victime, Jhordanna, une Brésilienne de 26 ans, avait déposé plainte le 16 octobre à Choisy-le-Roi, racontant que l’agression était survenue alors qu’elle rentrait du travail. Selon son témoignage, l’homme s’était assis à côté d’elle dans le train, avait baissé son pantalon et l’avait frappée, mordue et étranglée. Ses cris ont alerté une passagère, Marguerite, qui s’est interposée et a filmé l’agresseur, contribuant à le faire fuir.

Au regard des violences subies et du choc traumatique, Jhordanna a été prescrite 5 jours d’incapacité totale de travail par un médecin légiste. Le suspect a depuis été placé en garde à vue, mis en examen et placé en détention provisoire le 27 octobre pour tentative de viol.

La réaction de la société et des autorités

L’intervention déterminante de Marguerite a été saluée publiquement : Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, a annoncé qu’elle recevrait la médaille de l’Île-de-France en hommage à son courage. Depuis la diffusion de la vidéo, deux autres victimes récentes d’agressions dans le RER C ont reconnu le même homme et partagé leur témoignage au Parisien, confirmant la gravité des faits.

Bravo et total respect à Marguerite pour sa bravoure ! La région lui décernera la médaille de l’Île-de-France.

Si vous êtes témoin ou victime d’agression, les numéros d’appel 3117 ou SMS 31177 sont là pour une intervention rapide des forces de sécurité. Alertez ! https://t.co/9nFDsjKFeN — Valérie Pécresse (@vpecresse) October 26, 2025

Deux semaines après l’incident, Jhordanna, la jeune femme secourue, est venue retrouver Marguerite devant l’école où cette dernière travaille. Bien que ne parlant pas français, elle a exprimé sa gratitude par un bouquet de fleurs et une chaleureuse étreinte. Âgée de 26 ans et d’origine brésilienne, Jhordanna a été accueillie avec bienveillance par la directrice de l’établissement. Depuis cette rencontre, Marguerite, heureuse de revoir la jeune femme, continue à prendre régulièrement de ses nouvelles.

Cette affaire rappelle à quel point la vigilance et le courage des citoyens peuvent jouer un rôle crucial face à la violence. Grâce à l’intervention rapide et déterminée de Marguerite, une agression grave a été stoppée, et la justice a pu agir rapidement contre l’auteur présumé. L’histoire de Jhordanna et Marguerite illustre également la force des liens humains et de la solidarité, montrant qu’un geste simple peut changer le cours des événements et apporter soutien et réconfort à une victime.