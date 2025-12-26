Cette femme raconte le harcèlement misogyne qu’elle subit au quotidien

Sur TikTok, une créatrice de contenu connue sous le prénom de Jessie (@jessie.song) a récemment partagé un témoignage poignant d’une femme chinoise décrivant le harcèlement et le sexisme qu’elle subit au quotidien. En quelques phrases percutantes, ce récit met en lumière la mécanique silencieuse du sexisme ordinaire, celui qui ne repose pas seulement sur les mots, mais aussi sur les silences.

Un constat glaçant sur les réactions masculines

Dans son témoignage, Jessie (@jessie.song) explique que, selon son expérience, sur 10 hommes présents lorsqu’une blague misogyne est lancée :

1 la fait,

2 en rient,

3 ne la trouvent pas drôle, mais rient quand même pour ne pas se sentir exclus,

4 se taisent et font comme s’ils n’avaient rien entendu.

« Pas un seul ne me défend, aucun n’essaye de l’arrêter », résume-t-elle. À partir de ce constat, Jessie (@jessie.song) tire une conclusion amère : même ceux qui ne participent pas ouvertement à ces comportements contribuent malgré eux à entretenir un environnement hostile pour les femmes.

« Être du bon côté » ne suffit pas

Jessie (@jessie.song) explique que, du point de vue masculin, beaucoup pensent être « du bon côté » simplement parce qu’ils ne rient pas ou ne tiennent pas eux-mêmes les propos sexistes. De son point de vue – et de celui de nombreuses femmes – il n’y a pas de réelle différence entre celui qui fait la blague et ceux qui la laissent passer sans réagir. Ensemble, rires, regards fuyants et silence composent le même système : celui qui banalise le mépris à l’égard des femmes. « Les hommes protègent, consciemment ou non, le système qui est contre nous. Alors quand les femmes disent que ‘les hommes sont tous les mêmes’, c’est cela qu’elles veulent dire », affirme-t-elle.

Des réactions fortes dans les commentaires

Sous la vidéo de Jessie (@jessie.song), des hommes ont exprimé leur prise de conscience : « Honnêtement, en tant que mec, ça m’a donné une toute nouvelle perspective. Je pensais qu’en ne riant pas, je ne soutenais pas ce genre de blague, mais maintenant je comprends que ça revient au même que de ne rien faire ». Un autre commente : « Et si un homme parle pour défendre une femme, tous les autres le traiteront de canard ».

Ce témoignage de Jessie (@jessie.song) a touché des milliers d’internautes. Il révèle à quel point la complicité silencieuse – même involontaire – peut renforcer le sexisme ambiant. Pour beaucoup, la vidéo de Jessie agit ainsi comme un électrochoc : elle rappelle que combattre le sexisme ne consiste pas seulement à ne pas participer, mais à oser s’y opposer.