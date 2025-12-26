Cette femme raconte le harcèlement misogyne qu’elle subit au quotidien

Féminisme
Léa Michel
@jessie.song/Instagram

Sur TikTok, une créatrice de contenu connue sous le prénom de Jessie (@jessie.song) a récemment partagé un témoignage poignant d’une femme chinoise décrivant le harcèlement et le sexisme qu’elle subit au quotidien. En quelques phrases percutantes, ce récit met en lumière la mécanique silencieuse du sexisme ordinaire, celui qui ne repose pas seulement sur les mots, mais aussi sur les silences.

Un constat glaçant sur les réactions masculines

Dans son témoignage, Jessie (@jessie.song) explique que, selon son expérience, sur 10 hommes présents lorsqu’une blague misogyne est lancée :

  • 1 la fait,
  • 2 en rient,
  • 3 ne la trouvent pas drôle, mais rient quand même pour ne pas se sentir exclus,
  • 4 se taisent et font comme s’ils n’avaient rien entendu.

« Pas un seul ne me défend, aucun n’essaye de l’arrêter », résume-t-elle. À partir de ce constat, Jessie (@jessie.song) tire une conclusion amère : même ceux qui ne participent pas ouvertement à ces comportements contribuent malgré eux à entretenir un environnement hostile pour les femmes.

« Être du bon côté » ne suffit pas

Jessie (@jessie.song) explique que, du point de vue masculin, beaucoup pensent être « du bon côté » simplement parce qu’ils ne rient pas ou ne tiennent pas eux-mêmes les propos sexistes. De son point de vue – et de celui de nombreuses femmes – il n’y a pas de réelle différence entre celui qui fait la blague et ceux qui la laissent passer sans réagir. Ensemble, rires, regards fuyants et silence composent le même système : celui qui banalise le mépris à l’égard des femmes. « Les hommes protègent, consciemment ou non, le système qui est contre nous. Alors quand les femmes disent que ‘les hommes sont tous les mêmes’, c’est cela qu’elles veulent dire », affirme-t-elle.

@jessie.songNot all men but their silence has co-created the environment♬ original sound – Jessie

Des réactions fortes dans les commentaires

Sous la vidéo de Jessie (@jessie.song), des hommes ont exprimé leur prise de conscience : « Honnêtement, en tant que mec, ça m’a donné une toute nouvelle perspective. Je pensais qu’en ne riant pas, je ne soutenais pas ce genre de blague, mais maintenant je comprends que ça revient au même que de ne rien faire ». Un autre commente : « Et si un homme parle pour défendre une femme, tous les autres le traiteront de canard ».

Ce témoignage de Jessie (@jessie.song) a touché des milliers d’internautes. Il révèle à quel point la complicité silencieuse – même involontaire – peut renforcer le sexisme ambiant. Pour beaucoup, la vidéo de Jessie agit ainsi comme un électrochoc : elle rappelle que combattre le sexisme ne consiste pas seulement à ne pas participer, mais à oser s’y opposer.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
Ce qu’on ne dit jamais sur la vie des femmes entrepreneures

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ce qu’on ne dit jamais sur la vie des femmes entrepreneures

Derrière les portraits inspirants de femmes entrepreneures souvent mis en avant, la réalité quotidienne est plus nuancée, voire...

Des femmes s’unissent pour courir et se font harceler par des hommes

Courir devrait être une source de liberté, de joie et de reconnexion au corps. Pourtant, pour de nombreuses...

Pourquoi de plus en plus de femmes ne veulent plus vivre en couple ?

De plus en plus de femmes hétéros décident de rester célibataires, fatiguées par les difficultés et les déséquilibres...

Pourquoi tant de femmes sont ciblées au Brésil ? Le constat glaçant des experts

L’actualité brésilienne a été récemment secouée par une succession d’affaires tragiques mettant en lumière la vulnérabilité persistante des...

« T’as vu ta tenue ? » : harcelées, ces athlètes brisent le silence sur la misogynie du sport

Dans le monde du sport, la misogynie persiste, notamment sur les réseaux sociaux où de nombreuses femmes dénoncent...

Vous avez du mal à lire ce message ? C’est ce que vivent les femmes au travail

L’agence JWT London a récemment frappé fort en retirant sciemment 25 % des lettres de ses affiches pour...