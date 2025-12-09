Pourquoi tant de femmes sont ciblées au Brésil ? Le constat glaçant des experts

L’actualité brésilienne a été récemment secouée par une succession d’affaires tragiques mettant en lumière la vulnérabilité persistante des femmes. En quelques jours, plusieurs drames ont révélé une situation alarmante et une hausse des violences qui interpellent autant les citoyens que les experts. Pourquoi cette recrudescence et que révèle-t-elle de la société brésilienne actuelle ?

Des drames récents qui provoquent l’émoi

Les derniers événements ont touché le pays comme une onde de choc. À São Paulo, plusieurs femmes ont été lourdement agressées par leur partenaire ou ancien compagnon, soulignant la dangerosité encore très présente dans l’espace intime. À Recife, une mère et ses enfants ont disparu dans un incendie volontaire, tragédie qui a bouleversé le pays. À Rio de Janeiro, deux professionnelles ont perdu la vie après un différend avec un collègue, révélant que la violence s’immisce aussi dans les sphères professionnelles. Ces affaires, rapprochées dans le temps, illustrent une réalité grave : malgré les dispositifs existants, les femmes restent fréquemment exposées à des violences extrêmes.

Des chiffres qui traduisent une tendance préoccupante

Les données du Forum brésilien de la sécurité publique peignent un tableau sans détour : plus de 1 000 femmes ont déjà été victimes de violences depuis le début de 2025. Ce chiffre, presque équivalent au total de l’année précédente, montre une accélération inquiétante. À São Paulo, plus de cinquante disparitions liées à des féminicides présumés ont été enregistrées, accompagnées de plus de six cents tentatives d’agression.

Pour les experts, le problème ne réside pas dans l’absence de lois – le Brésil dispose d’un cadre juridique parmi les plus stricts d’Amérique latine – mais dans leur mise en pratique. Faute de moyens humains, financiers et opérationnels, la prévention est insuffisante. Moins de 15 % du budget destiné à lutter contre les violences faites aux femmes a été utilisé depuis 2024, une statistique qui fait consensus parmi les spécialistes : les outils existent, mais ne sont pas activés.

Internet et l’influence des discours de haine

Autre élément amplificateur de cette crise : l’essor d’une culture numérique où se banalise la dévalorisation des femmes. Des influenceurs, groupes ou communautés diffusent des discours misogynes, encourageant une vision dégradante et parfois violente du « rôle féminin ». Autrefois confinés à des espaces marginaux, ces contenus circulent aujourd’hui sur des plateformes populaires, où ils rencontrent un public jeune et impressionnable.

Selon les sociologues, cette propagation accélère la normalisation des comportements discriminants et contribue à la hausse des violences verbales, psychologiques et physiques.

Une prise de conscience en marche

Face à cette situation alarmante, une mobilisation citoyenne et institutionnelle prend forme. Associations, juristes, enseignants et familles affirment qu’il ne suffit plus de punir : il faut transformer les mentalités. L’éducation au respect, à l’égalité et à la valorisation de toutes les femmes devient une priorité. Promouvoir un discours bienveillant, respectueux et féministe est un levier essentiel pour faire évoluer les comportements.

Dans cette dynamique, plusieurs rassemblements ont eu lieu/auront lieu dans une quinzaine de villes brésiliennes, sous le slogan « Femmes vivantes ». Leur objectif est clair : rappeler l’importance de la solidarité et montrer que chaque citoyen peut contribuer à un environnement plus sûr. Cette mobilisation populaire s’accompagne d’initiatives politiques. Une proposition de loi visant à sanctionner explicitement les comportements misogynes a été approuvée par le Sénat et attend son examen par la Chambre des députés. Pour beaucoup, c’est un signe encourageant d’un changement durable en préparation.

En définitive, le Brésil se trouve aujourd’hui à un tournant. Les violences récentes révèlent une situation préoccupante, mais les mobilisations montrent également un désir profond de transformation. Les femmes brésiliennes, puissantes, résilientes et diverses, portent un message clair : elles refusent de vivre dans la peur. Soutenues par leurs proches, les associations et les institutions engagées, elles ouvrent la voie vers une société fondée sur la dignité, la bienveillance et la justice.