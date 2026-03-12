Cette journaliste se fait harceler en direct et son témoignage fait réagir

Féminisme
Léa Michel
@gargiraut15 / X (anciennement Twitter)

Gargi Raut, femme reporter pour la plateforme numérique célébrant les sports et les athlètes indiens Revsportz, a été touchée de manière inappropriée par un homme en plein direct à l’extérieur du stade Narendra Modi Stadium d’Ahmedabad (nord-ouest de l’Inde), juste après la finale Inde-Nouvelle-Zélande de la T20 World Cup 2026 remportée par l’Inde.

Son témoignage sur les réseaux sociaux

Le 8 mars, Journée internationale des luttes des droits des femmes, Gargi Raut couvre les célébrations euphoriques post-victoire du match Inde-Nouvelle-Zélande quand un homme la frôle de derrière avec un sourire narquois, visible à l’image. Choquée, elle signale immédiatement l’incident à son éditeur Boria Majumdar en direct, qui met fin au reportage pour assurer sa sécurité.

Gargi publie ensuite une vidéo sur X (anciennement Twitter) : « Si tu me touches de manière inappropriée, je mets ton visage sur Internet. Une journaliste doit pouvoir travailler sans être harcelée ». Elle tague la police d’Ahmedabad, insistant sur l’espace suffisant autour d’elle et le caractère délibéré du geste – un appel à l’action qui viralise instantanément.

Réactions indignées et appels au changement

L’éditeur de Revsportz dénonce un comportement « inacceptable » – surtout lors de la Journée internationale des luttes des droits des femmes – notant des incidents similaires envers des fans internationales lors du match Inde-Afrique du Sud. La police d’Ahmedabad promet une enquête, tandis que le débat s’enflamme sur la sécurité des femmes journalistes lors d’événements sportifs majeurs.

En définitive, le témoignage de Gargi Raut transforme un harcèlement banal en cri d’alarme pour la sécurité des femmes dans l’espace public sportif. Cet incident met en lumière une réalité persistante : l’espace public semble encore trop souvent considéré comme un territoire « masculin », où les femmes doivent rester sur leurs gardes. Face à ce sentiment d’insécurité permanent, il devient urgent de faire évoluer les mentalités afin que chacune puisse circuler, travailler ou encore célébrer des événements sportifs librement, sans crainte ni intimidation.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
« Une femme doit obéir à son mari » : 1 homme sur 3 le pense chez les 15-30 ans

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

« Une femme doit obéir à son mari » : 1 homme sur 3 le pense chez les 15-30 ans

On imagine souvent les jeunes générations plus égalitaires, plus libres, plus ouvertes sur les questions de genre. Pourtant,...

Fini les stéréotypes virils ? La génération des « noodle boys » bouscule les codes masculins

Silhouette frêle, mâchoire en angle droit, traits androgynes et sensibilité palpable : les "noodle boys" font concurrence aux...

Un monde sans hommes pendant 24 heures : satire ou réel cri du cœur ?

Et si les hommes disparaissaient de la surface de la Terre pendant une journée entière ? Des internautes...

« Je suis la première de ma lignée à » : le récit féministe qui inspire les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que des tendances sans fond et des chorégraphies amateurs. Il...

La « théorie du bandeau » : pourquoi cet accessoire anodin suscite autant de réactions

Un simple bandeau dans les cheveux peut-il influencer la manière dont une femme est perçue au travail ?...

« Masculinisme » : les discours « antiféministes » en progression chez les adolescents

Les jeunes garçons semblent de plus en plus exposés à des idées antiféministes, un phénomène qui inquiète chercheurs...