Une passagère affirme avoir été expulsée d’un avion à cause de son poids, les internautes réagissent

Une passagère américaine, Keirstyn Catron, affirme avoir été empêchée d’embarquer sur un vol en raison de son poids, suscitant une vive réaction sur les réseaux sociaux. Son témoignage, partagé sur TikTok, a relancé le débat sur les politiques des compagnies aériennes concernant l’espace à bord.

Une passagère dit avoir été empêchée d’embarquer

Une créatrice de contenu américaine, identifiée comme Keirstyn Catron (@lilcatron), affirme avoir vécu une situation qu’elle décrit comme humiliante lors d’un vol au départ de l’aéroport de LaGuardia, à New-York, en novembre 2025. Selon son témoignage publié sur TikTok, un membre du personnel d’une compagnie aérienne lui aurait demandé si elle était en mesure de s’asseoir dans un siège standard avant l’embarquement.

La jeune femme explique que l’échange aurait eu lieu devant d’autres passagers, ce qu’elle dit avoir ressenti comme « une exposition publique inconfortable ». Elle affirme ensuite ne pas avoir été autorisée à monter à bord du vol prévu, évoquant un refus lié à sa corpulence. Dans sa vidéo, Keirstyn Catron (@lilcatron) évoque un sentiment d’embarras et d’incompréhension face à la situation. Elle estime avoir été jugée sur une présomption concernant sa capacité à s’installer dans un siège standard.

Des politiques encadrant la place disponible à bord

Plusieurs compagnies aériennes disposent de règles concernant l’occupation des sièges, notamment lorsque la taille d’un passager nécessite davantage d’espace. Certaines politiques prévoient la possibilité d’acheter un siège supplémentaire afin d’assurer le confort de l’ensemble des voyageurs.

Selon les informations relayées par plusieurs médias anglo-saxons, la compagnie mentionnée aurait mis en place une politique précisant que « les passagers ayant besoin de plus d’espace peuvent être invités à réserver une place supplémentaire à l’avance ». Ces dispositifs, présentés par les compagnies comme « visant à garantir la sécurité et le confort à bord », font régulièrement l’objet de discussions sur leur application concrète et leur impact sur l’expérience des passagers concernés.

Une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux

Après la publication du témoignage sur TikTok, la vidéo a été largement partagée et commentée en ligne. Plusieurs internautes ont exprimé leur soutien à la passagère, dénonçant une situation qu’ils jugent stigmatisante. D’autres commentaires évoquent la nécessité d’améliorer les conditions d’accueil et l’accessibilité du transport aérien pour les personnes aux morphologies variées. La séquence a dépassé les centaines de milliers de vues selon des médias ayant relayé l’affaire.

Certains internautes estiment que ce type de situation souligne un manque d’adaptation du secteur aérien face à la diversité des corps. D’autres rappellent que les compagnies doivent également répondre à des contraintes de sécurité et d’organisation logistique.

Un débat récurrent sur l’accessibilité du transport aérien

La question de la place disponible à bord des avions fait régulièrement l’objet de discussions publiques, notamment concernant la taille dite standard des sièges. Plusieurs associations plaident pour « une meilleure prise en compte de la diversité des morphologies dans la conception des cabines ».

Des experts du secteur soulignent que « la réduction progressive de l’espace entre les sièges au fil des années répond à des impératifs économiques, mais peut aussi générer des difficultés pour certains passagers’. Le témoignage de Keirstyn Catron (@lilcatron) s’inscrit ainsi dans un débat plus large sur l’accessibilité du transport aérien et sur la manière dont les compagnies peuvent concilier contraintes techniques, confort des voyageurs et prévention des discriminations.

La viralité du témoignage de Keirstyn Catron (@lilcatron) illustre ainsi l’importance croissante des réseaux sociaux dans la mise en lumière d’expériences individuelles liées au voyage. Cela souligne aussi l’attention portée par le public aux questions d’inclusion et de respect des passagers. La discussion autour de l’accessibilité du transport aérien devrait se poursuivre, alors que le secteur continue d’évoluer pour répondre à une demande mondiale en constante augmentation.