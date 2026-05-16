« Il faut que la fille pèse moins que moi » : elle dénonce la grossophobie dans le couple

Certaines phrases marquent longtemps, surtout lorsqu’elles touchent au corps et à l’amour. Sur Instagram, la créatrice de contenu Mélodie (@melodie.prud) a partagé une vidéo dans laquelle elle revient sur les remarques grossophobes qu’elle a entendues de la part d’hommes. Un témoignage frontal, largement relayé sur les réseaux sociaux, qui a trouvé un fort écho auprès de nombreuses femmes.

Des remarques qui dépassent le simple « goût personnel »

Face caméra, Mélodie (@melodie.prud) énumère plusieurs phrases qu’elle dit avoir entendues de la part d’hommes au sujet de son corps. Parmi elles : « il y a une limite à ne pas dépasser », « si tu prends du poids, je ne suis pas sûr de continuer à te désirer » ou encore « il faut que la fille pèse moins que moi ».

Des remarques parfois présentées comme de la « franchise », de l’humour ou une simple préférence physique de la part d’hommes, mais qui peuvent avoir un impact profond sur l’estime de soi. À travers son témoignage, Mélodie ne dénonce pas seulement des expériences personnelles. Elle pointe aussi un phénomène plus large : l’idée encore très présente selon laquelle le corps des femmes devrait respecter certaines règles pour être considéré comme « désirable ». Comme si l’amour ou l’attirance pouvaient être conditionnés à un chiffre sur une balance.

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Le poids des injonctions dans les histoires amoureuses

Dans les histoires d’amour, les remarques sur le poids ou l’apparence sont souvent banalisées. Pourtant, elles peuvent créer une pression constante autour du corps. Certaines personnes finissent par surveiller leur alimentation, cacher leurs complexes ou craindre les changements naturels de leur silhouette pour rester « aimables » aux yeux de leur partenaire.

Le problème, souligne implicitement la vidéo de Mélodie (@melodie.prud), c’est que les corps évoluent toute une vie. Stress, grossesse, maladie, hormones, vieillissement, changements de rythme… aucun corps ne reste figé. Et cette évolution n’enlève rien à la valeur d’une personne.

Un message body positif qui a touché de nombreuses femmes

La vidéo ne s’arrête pas au constat. Mélodie conclut avec une phrase qui a particulièrement marqué ses abonnées : « La personne qui vous aime vraiment ne s’arrêtera pas à vos fluctuations de poids. ». Un message simple, mais puissant, qui rappelle qu’une histoire saine ne devrait pas reposer sur la peur de changer physiquement.

Votre corps n’a pas besoin d’être « optimisé » pour mériter du respect, du désir ou de l’amour. Les fluctuations de poids font partie de la vie de nombreuses personnes, et elles ne définissent ni la beauté ni la valeur d’un individu. Cette approche body positive a trouvé un écho immédiat dans les commentaires. Sous la publication, de nombreuses femmes ont partagé à leur tour les phrases blessantes qu’elles avaient entendues dans leur couple ou lors de rencontres.D’autres ont simplement remercié la créatrice d’avoir mis des mots sur des expériences qu’elles n’osaient pas évoquer.

Aucun corps n’a à « mériter » l’amour

Avec cette prise de parole, Mélodie (@melodie.prud) rejoint les nombreuses voix qui dénoncent les injonctions physiques imposées aux femmes dans les histoires d’amour. Son message rappelle une idée essentielle : un corps n’a pas à se justifier pour être aimé.

Les silhouettes changent, évoluent et racontent aussi des parcours de vie. Chaque personne mérite une histoire dans laquelle elle se sent respectée, désirée et en sécurité dans son corps, sans condition liée au poids. Et surtout, il n’existe pas une seule façon d’être belle ou digne d’amour.

Rappeler cela, c’est ainsi ouvrir la voie à des histoires plus douces, plus libres et plus respectueuses, où le corps n’est plus un critère de sélection mais simplement une part vivante de l’histoire de chacun.