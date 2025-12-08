Un Chinois s’exprime sur les folles exigences beauté de son pays

Le créateur de contenu @ur.chinese.unc a récemment fait sensation avec une vidéo virale abordant les normes de beauté très strictes et parfois irréalistes en Chine.

Des standards de beauté sévères et critiques

Dans son reel, @ur.chinese.unc explique que les femmes en Chine sont très rapidement jugées sur leur apparence physique : elles seraient « trop grosses », « trop foncées de peau » ou encore « trop petites ». Ce type de remarques, souvent banalisées dans le quotidien, révèle la pression esthétique particulièrement forte qui pèse sur les jeunes femmes.

La vidéo a alors suscité de nombreuses réactions choquées parmi les internautes, qui remettent en question la sévérité – et surtout l’irréalisme – de ces critères de beauté. Beaucoup s’indignent, dénonçant une forme de « police du corps » devenue quasi systématique. On peut lire par exemple : « Comment ça grosse ? Elle est super mince, c’est n’importe quoi, je suis quoi alors ? », ou encore « On dirait qu’il faut être un fantôme pour être considérée ‘fine’ chez eux ».

Les tests de beauté populaires sur les réseaux sociaux

Le créateur de contenu @ur.chinese.unc décrit aussi plusieurs tests de beauté qui sont devenus très tendance sur les réseaux sociaux chinois :

Le test de la feuille A4 où la taille d’une femme ne doit pas dépasser la largeur d’une feuille A4 tenue verticalement.

Le test du nombril qui consiste à toucher son nombril en passant le bras derrière le dos jusque sur le ventre.

Le test de la clavicule du poisson (fish collarbone test) qui mesure si la clavicule est assez creuse pour qu’un petit poisson puisse « nager » dedans.

Le test de la « peau cool » qui vise à évaluer la teinte de la peau, avec une préférence pour un teint très pâle, considéré comme un standard de beauté.

Une critique des normes imposées

Les commentaires sous la vidéo montrent une grande indignation face à ces critères imposés aux femmes, beaucoup dénonçant l’absurdité et la dangerosité de telles attentes. Plusieurs internautes pointent du doigt l’impact psychologique que peuvent avoir ces injonctions, rappelant qu’elles entretiennent des complexes, favorisent la comparaison constante et alimentent une culture où l’apparence prime sur tout le reste. D’autres soulignent que ces normes irréalistes contribuent à renforcer des stéréotypes sexistes profondément ancrés, qui réduisent les femmes à une liste de caractéristiques physiques à cocher.

Le message partagé est clair : chaque personne est belle à sa façon, et il est essentiel de valoriser la diversité des corps, des visages et des identités. Beaucoup encouragent ainsi à prendre du recul face à ces discours toxiques et à cultiver une vision plus bienveillante de soi-même.

En résumé, cette vidéo a ouvert un débat plus large sur la diversité corporelle et la pression sociale liée aux idéaux de beauté, rappelant que la beauté ne se mesure pas avec une règle ou une feuille de papier. Rejeter ces normes oppressives, c’est non seulement protéger son estime de soi, mais aussi participer à la construction d’une société plus inclusive, où chaque personne peut exister sans être jugée selon des critères superficiels et irréalisables.