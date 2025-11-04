Ils ont survolé l’ouragan Melissa au plus près : les images qui donnent des frissons

Les « Hurricane Hunters », une équipe spécialisée de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), ont récemment effectué plusieurs missions périlleuses à bord du Lockheed WP-3D Orion, surnommé « Kermit ». Le but : recueillir des données essentielles sur l’ouragan Melissa qui a traversé fin octobre 2025 l’ouest de la Jamaïque à son maximum d’intensité. Avec des vents dépassant souvent les 300 km/h, les scientifiques ont survolé la tempête à très faible distance, pénétrant même dans l’œil du cyclone.

Des conditions extrêmes dans l’œil du cyclone

L’équipage a dû affronter des turbulences si violentes que certains vols ont dû être interrompus pour des inspections de sécurité. Du matériel a été secoué dans la cabine, rappelant le danger de ces missions. Les pilotes et chercheurs ont toutefois persévéré, conscients que leurs mesures contribuent à affiner les prévisions et à mieux préparer les populations menacées.

Grâce au radar Doppler et à d’autres instruments embarqués, ces vols offrent une « radiographie » du cyclone, détaillant sa structure interne, la vitesse des vents au sol, la pression atmosphérique et les précipitations. Les données sont transmises en temps réel aux centres météo pour renforcer la fiabilité des modèles prédictifs.

Un ouragan meurtrier sur son passage

L’ouragan Melissa, initialement de catégorie 5 dans les Caraïbes, a causé des dégâts considérables et un bilan humain lourd en Jamaïque, Cuba et Haïti. En se dirigeant vers les Bermudes, il continue de générer une vigilance maximale. Les missions des « Hurricane Hunters » sont donc cruciales pour anticiper son évolution et protéger les populations exposées.

Ces missions spectaculaires des « Hurricane Hunters » rappellent ainsi le courage et l’expertise nécessaires pour étudier les tempêtes les plus puissantes de la planète. En bravant des conditions extrêmes, ces hommes et femmes permettent non seulement de mieux comprendre les ouragans comme Melissa, mais surtout de sauver des vies en améliorant la précision des alertes et des prévisions. Leur engagement illustre à quel point la science et le dévouement humain sont essentiels face à la force parfois dévastatrice de la nature.