Search here...

Installée à Séville, cette Américaine remet en cause le mythe de son pays

Société
Fabienne Ba.
@rizzledrizzle/Instagram

Une jeune Américaine installée à Séville partage son regard critique sur les États-Unis, remettant en cause le mythe selon lequel son pays serait « le meilleur du monde ». Elle valorise la simplicité et la convivialité de la vie en Espagne, notamment à Séville, où elle a trouvé un nouveau souffle.

Un regard neuf sur l’Amérique

Dans une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux, cette Américaine (@drizzlesrizzle sur TikTok) questionne « l’exceptionnalisme américain », cette idée répandue selon laquelle les États-Unis seraient supérieurs aux autres nations. Elle souligne les contrastes frappants entre sa vie aux États-Unis et son quotidien à Séville, invitant à une réflexion plus nuancée sur ce mythe national.

@drizzlesrizzle

so in love with Sevilla, someone pls hire me #spain #sevilla #movingabroad #solotravel #expat

♬ original sound – drizzlesrizzle

Une vie plus simple et conviviale à Séville

Installée dans la capitale andalouse, elle apprécie la possibilité de vivre sans voiture, avec tout à portée de main, contrairement aux longs trajets nécessaires dans son pays d’origine. À Séville, elle explique pouvoir profiter pleinement des sorties tardives, de la beauté des paysages et de la chaleur humaine des habitants, qui contribuent à « un rythme de vie plus détendu et harmonieux ».

Un témoignage qui résonne

Son témoignage met en lumière les attentes grandissantes de nombreux expatriés et locaux en quête d’une qualité de vie différente. Il invite également à repenser les récits dominants sur les États-Unis à travers un prisme plus critique, tout en célébrant les richesses culturelles et sociales que l’Espagne offre à ceux qui cherchent un nouveau départ.

En définitive, le parcours de cette Américaine (@drizzlesrizzle sur TikTok) à Séville illustre la manière dont un changement de cadre peut transformer en profondeur notre perception du monde et de nous-mêmes. Son expérience rappelle qu’il n’existe pas de modèle unique de réussite ou de bonheur, mais une multitude de façons de vivre pleinement, parfois bien au-delà des frontières dans lesquelles on a grandi.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
Article précédent
Elle a laissé ChatGPT choisir sa nouvelle ville, voici où elle a déménagé

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Elle a laissé ChatGPT choisir sa nouvelle ville, voici où elle a déménagé

Julie Neis, Américaine en quête de sérénité après un burn-out, a laissé ChatGPT choisir sa nouvelle ville de...

Ces femmes revendiquent un mode de vie « traditionnel » qui fait débat

À contre-courant d’un monde qui valorise l’indépendance et la réussite professionnelle des femmes, un mouvement en ligne prône...

« Je peux ? » : de nombreuses femmes approuvent ce respect du consentement

Dans une vidéo publiée par la mannequin Salomé Butet sur Instagram, on voit son maquilleur lui demander s'il...

Le Japon lance son premier parti dirigé par une IA en forme de manchot

Le parti politique japonais "Saisei no Michi", ou "Path to Rebirth", a annoncé en septembre 2025 qu’il allait...

Ce robot humanoïde promet de tout faire à votre place… mais un détail inquiète déjà les experts

Vous rêvez de dire adieu à la corvée de lessive, au repassage interminable et au balai du dimanche...

Rupture amicale : ce que personne ne dit sur l’impact émotionnel

Quand une amitié se termine, le silence s’installe souvent. Les études montrent que cette perte est en effet...

© 2025 The Body Optimist