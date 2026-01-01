« Moins cher qu’une maison de retraite » : ils vivent en croisière depuis des années

Marty et Jess Ansen ne sont pas de simples voyageurs : vous avez affaire à de véritables pionniers d’une retraite flottante. Retraités, arrière-grands-parents et amoureux de la mer, ils ont décidé, en juin 2022, de transformer leur passion en mode de vie. Leur adresse principale ? Le Coral Princess. Leur routine ? Une succession ininterrompue de croisières, plus de cinquante à ce jour, pour un total dépassant largement les 500 jours en mer.

Une échappée belle après les confinements

Comme beaucoup, vous avez peut-être ressenti l’envie de respirer autrement après la période du Covid. Pour Marty et Jess, ce besoin de renouveau s’est incarné par une décision radicale : vendre, ranger, simplifier, puis partir. À bord, la vie s’allège immédiatement. Plus de tâches ménagères, plus de contraintes domestiques. Les lits se refont sans effort, la vaisselle disparaît comme par magie, et l’énergie peut enfin être consacrée à l’essentiel : le plaisir.

Chaque journée commence avec le mouvement doux de l’océan et se remplit d’activités qui font du bien au corps et à l’esprit. Ping-pong pour garder des réflexes vifs, promenades sur le pont pour célébrer un corps en mouvement, moments de détente sur le balcon à savourer une boisson fraîche, la peau réchauffée par le soleil. Ici, le bien-être n’est pas un slogan, c’est un mode de vie.

Des figures familières à bord

À force d’enchaîner les traversées, vous finissez par devenir un visage connu. Sur le Coral Princess, Marty et Jess sont salués comme des amis. L’équipage les reconnaît, les passagers les adoptent, et les conversations naissent aussi facilement que les couchers de soleil. Ils ont tissé des liens dans chaque port, partagé des rires, des histoires, des repas. Leur présence rassure, inspire, et prouve qu’un corps qui vieillit peut rester curieux, actif et pleinement vivant.

Une équation financière surprenante

La question que vous vous posez sûrement : combien cela coûte-t-il ? La réponse est déconcertante. Selon le couple, leur vie en croisière leur revient moins cher qu’un séjour classique en maison de retraite. Tout est compris : les repas variés, les spectacles, les activités sportives et culturelles, sans oublier l’accès aux soins médicaux à bord.

Pas de factures imprévues, pas de dépenses annexes qui s’accumulent. Le budget est maîtrisé, et le confort, bien réel. Pourquoi payer plus pour rester immobile, quand la mer vous offre le mouvement, la découverte et une qualité de vie enviable ? Leur raisonnement est limpide et séduit de plus en plus de seniors.

Une retraite qui célèbre finalement le corps et la liberté

Choisir une retraite en mer, c’est aussi honorer son corps tel qu’il est, sans pression. Les activités s’adaptent à tous les rythmes, les silhouettes se croisent sans jugement, et chaque personne trouve sa place. Piscines, conférences, spectacles, escales lointaines : vous changez de décor sans jamais refaire vos cartons.

La sécurité est omniprésente, la santé surveillée, et l’esprit constamment stimulé. Cela n’empêche pas que certaines personnes restent réticentes face à la croisière, qu’elles perçoivent comme une option peu respectueuse de l’environnement, au point de choisir de s’en détourner.

Loin d’être une fuite, ce choix est ainsi une affirmation : Marty et Jess montrent qu’il est possible de vieillir en mouvement, avec plaisir et enthousiasme. Leur histoire inspire celles et ceux qui rêvent d’horizons ouverts et d’une retraite qui rime avec quotidien fluide plutôt qu’avec routine.