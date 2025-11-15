Elle a laissé ChatGPT choisir sa nouvelle ville, voici où elle a déménagé

Julie Neis, Américaine en quête de sérénité après un burn-out, a laissé ChatGPT choisir sa nouvelle ville de résidence en France. L’intelligence artificielle lui a recommandé Uzès, petit joyau du Gard, où elle s’est installée avec enthousiasme et sans regrets.

Un choix guidé par l’IA

Fuyant le stress de la capitale française après un passage difficile en tech aux États-Unis, Julie Neis cherchait un endroit calme pour se reconstruire. Incapable de trancher elle-même, elle s’est tournée vers ChatGPT, lui fournissant ses critères : douceur du climat, vie paisible, culture locale et communauté accueillante. L’IA a rapidement suggéré deux options, Sarlat-la-Canéda et Uzès, optant finalement pour cette dernière.

Une nouvelle vie à Uzès

Depuis son arrivée en mars 2025, Julie apprécie la douceur du climat et l’ambiance conviviale d’Uzès, une ville au charme provençal où elle se sent chez elle. Entre marchés locaux, rencontres avec les habitants et un rythme de vie apaisé, elle témoigne d’un vrai bonheur retrouvé loin des pressions urbaines.

Partage et inspiration

Pour documenter son aventure et inspirer d’autres personnes à embrasser la slow life, Julie a lancé une chaîne YouTube, French Julie Travels. Elle y partage son quotidien, ses découvertes culturelles et ses conseils pour s’intégrer et profiter pleinement de la vie dans le sud de la France.

L’histoire de Julie illustre ainsi une nouvelle manière d’envisager les grands choix de vie : en s’appuyant sur des outils technologiques pour clarifier ses besoins et ouvrir des horizons auxquels elle n’aurait peut-être pas pensé seule. Son expérience rappelle qu’au-delà de l’outil, c’est surtout le courage de changer de cap qui transforme une vie – et qu’il suffit parfois d’un petit coup de pouce numérique pour oser franchir le pas.