Cette jeune fleuriste se fait voler sa caisse après la Toussaint et émeut internet

À Caudry, dans le Nord, l’histoire de Juliette, une fleuriste passionnée victime d’un cambriolage le soir de la Toussaint, a bouleversé les réseaux sociaux. Son appel vidéo, partagé des milliers de fois, a depuis suscité un élan de solidarité nationale.

Une semaine de travail réduite à néant

Le 1er novembre, alors que Juliette terminait une période particulièrement chargée en raison de la Toussaint, son domicile a été cambriolé. Les malfaiteurs ont emporté la totalité de la recette de la semaine, fruit de longues journées de travail. En pleurs, elle a publié une vidéo sur Facebook pour prévenir ses clients : « Pendant que je travaillais, mon domicile a été cambriolé, ils sont partis avec l’intégralité de la recette de la Toussaint ». La jeune fleuriste confie sa détresse et son sentiment d’injustice : « On s’est battus toute la semaine, on a travaillé de 6h30 à 22h pour offrir de belles compositions… et tout a été réduit à néant par des abrutis qui ne se rendent pas compte qu’ils détruisent quelqu’un ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Floraison (@floraison_caudry)

L’émotion suscite un vaste élan de solidarité

La publication, initialement conçue pour alerter ses clients payant par chèque, a rapidement dépassé le cadre local. Des milliers d’internautes ont exprimé leur soutien à Juliette, relayant son message et proposant des commandes de fleurs pour l’aider à se relever. Le week-end suivant, les réactions dépassaient les frontières du Nord.

Éric Larchevêque répond à l’appel

Parmi les personnes émues par cette histoire figure Éric Larchevêque, entrepreneur et investisseur connu pour avoir cofondé Ledger, une des principales licornes françaises de la cryptomonnaie. Sur X (ex-Twitter), il a annoncé : « Je viens de la contacter. Elle n’est pas prête pour la commande qui va arriver ! J’ai décidé de fleurir ma maison. Et chez moi, c’est grand ». Son geste symbolique et généreux, accompagné d’un message de soutien sincère a été accueilli avec enthousiasme par les internautes. Éric Larchevêque, également figure du programme télévisé « Qui veut être mon associé ? », a rappelé l’importance de soutenir les petits entrepreneurs face à l’adversité.

Je viens de la contacter. Elle n’est pas prête pour la commande qui va arriver ! J’ai décidé en effet de fleurir ma maison. Et chez moi, c’est grand. Soutien total aux artisans ! https://t.co/xINbgpvi7h — Eric Larchevêque (@EricLarch) November 2, 2025

Un message de reconnaissance et de prudence

Reconnaissante, Juliette a tenu à remercier toutes les personnes l’ayant soutenue : « Je ne m’attendais pas à tant de messages, de commentaires et de partages. Cela me touche au plus profond de mon cœur ». Cependant, elle a également alerté sa communauté contre les fausses cagnottes apparues en ligne, créées sans son autorisation : « Il n’y a aucune cagnotte officielle. Le meilleur moyen de m’aider, c’est de continuer à faire vivre ma boutique au quotidien ».

Ce drame se transforme ainsi aujourd’hui en symbole d’entraide : celui d’une petite commerçante soutenue par toute une communauté, et d’un entrepreneur rappelant que la réussite s’accompagne aussi de responsabilité. Juliette, malgré sa mésaventure, espère que cette vague d’émotion se traduira en fidélité durable - et que son commerce continuera de fleurir, porté par la bienveillance et la solidarité.