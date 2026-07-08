Dessa misstag kan göra solskyddsmedel mindre effektivt

Tips och tricks
Léa Michel
Photo d'illustration : Magnific

Solskyddsmedel är viktigt för att njuta av solen samtidigt som du skyddar din hud. Men inte ens den bästa produkten kan göra sitt jobb om vissa misstag smyger sig in i din rutin. Upptäck de bästa metoderna för att bibehålla effektiviteten hos ditt solskydd.

Du tillämpar inte tillräckligt av det

Detta är det vanligaste misstaget. En klick kräm kan verka tillräckligt, men i verkligheten minskar för lite avsevärt den skyddsnivå som anges på flaskan. För att effektivt skydda din hud, applicera ett generöst lager på alla exponerade områden . Öronen, nacken, ovansidan av fötterna och till och med läpparna glöms ofta bort, trots att de förtjänar lika mycket uppmärksamhet som ansiktet eller armarna.

Du glömmer att applicera det igen under dagen

Att bara applicera solskyddsmedel en gång innan man går ut garanterar inte ett varaktigt skydd. Produkten förlorar gradvis sin effektivitet mellan svettning, simning och friktion från kläder eller handdukar. Det bästa tillvägagångssättet är att applicera det igen ungefär varannan timme, samt efter varje simtur eller fysisk aktivitet, även om ditt solskyddsmedel marknadsförs som vattenbeständigt.

Ditt solskyddsmedel har gått ut

Liksom alla kosmetiska produkter har solskyddsmedel en begränsad hållbarhet. Med tiden kan de skyddande filtren förlora sin effektivitet, särskilt om tuben har förvarats på en varm plats eller glömts i botten av en strandväska i flera månader. Innan du använder det, gör det till en vana att kontrollera dess utgångsdatum och den rekommenderade användningstiden efter öppnandet. Om ditt solskyddsmedel är från förra sommaren är det bäst att byta ut det för att säkerställa optimalt skydd.

Du tror att molnen skyddar dig

Är himlen grå? Det betyder inte att din hud är säker. En stor del av ultravioletta strålar tränger igenom molnen och fortsätter att nå huden, även när solen står lågt på himlen. Även i skuggan eller på molniga dagar är det fortfarande viktigt att applicera solskyddsmedel för att skydda din hud under hela dagen.

Du förlitar dig enbart på solskyddsmedel

Solskyddsmedel är en värdefull allierad, men det ersätter inte andra skyddsåtgärder. För att njuta av soliga dagar fullt ut, kombinera flera enkla vanor: använd hatt, solglasögon och skyddskläder när det är möjligt, och sök upp skuggiga områden under solens höga timmar. Genom att kombinera dessa vanor med korrekt applicerat solskyddsmedel ger du din hud ett mer komplett skydd.

Solskyddsmedel är fortfarande ett av de bästa sätten att skydda din hud mot UV-strålar, förutsatt att det används korrekt. En generös applicering, regelbunden återanvändning, en produkt i gott skick och några ytterligare steg är allt som krävs för att maximera dess effektivitet. Detta gör att du kan njuta av solen med tillförsikt samtidigt som du tar hand om din hud dag efter dag.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
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