Hur denna konstnär gör "feta kroppar" till ett centralt konstämne

I både gallerier och på catwalks förblir vissa kroppar tyvärr förpassade till marginalen. Tänk om konsten blev ett rum där man äntligen kunde se dem på ett annat sätt? Med ett direkt, känsligt och djupt förkroppsligat verk placerar Sophia Lang feta kroppar i mitten av bilden och inbjuder dig att byta perspektiv.

Från mode till verkstad: ett nytt fokus

Sophia Lang började sin karriär i den starkt kodifierade modevärlden. Hon arbetade som stylist för Lacoste och modellade för Pierre et Gilles, stora gestalter inom iscensatt fotografi. En fördjupning i hjärtat av en bransch där image regerar ... och där kroppsstandarder är särskilt restriktiva.

Bristen på storleksdiversitet inom mode kritiseras regelbundet. En färsk rapport från Council of Fashion Designers of America (CFDA) och PVH Corp. belyste underrepresentationen av plus size-kroppstyper i modevisningar och kampanjer. I detta sammanhang är Sophia Langs övergång till samtida konst långt ifrån obetydlig. Att lämna en värld där kroppen är standardiserad för att göra den till ett fritt, centralt och politiskt subjekt: det är det verkliga fokusskiftet.

När en fjäll blir hotfull

Vissa verk är omedelbart slående. Bland dem förvandlar en våg full av spikar ett vardagligt föremål till ett fientligt instrument. Att väga sig, en daglig ritual för många, blir plötsligt en farlig upplevelse. Referensen är tydlig. Body Mass Index (BMI), som används flitigt av Världshälsoorganisationen (WHO), klassificerar kroppar enligt normativa kategorier. Ändå belyser många samhällsvetenskapliga studier begränsningarna och de stigmatiserande effekterna av detta verktyg.

Forskning publicerad i Social Science & Medicine visar hur medikaliseringen av vikt kan förstärka diskriminering. I Frankrike analyserar sociologen Solenne Carof i sin bok "Fatphobia: Sociology of an Invisible Discrimination" dessa mekanismer för utestängning i detalj. Genom att skulptera en aggressiv skala representerar Sophia Lang inte bara ett objekt: hon materialiserar det genomgripande sociala trycket, det slag som sipprar in i livets mest intima aspekter.

Kött som estetisk kraft

Hans verk begränsar sig inte till fördömande. Han hyllar även materia. I sina installationer omfamnas, förstärks, ibland fragmenteras volymer. Hud, veck och kurvor blir integrerade plastiska element.

Konsthistorien har redan hyllat kroppar långt ifrån nuvarande standarder – från Peter Paul Rubens målningar till Fernando Boteros vällustiga skulpturer. Skillnaden här ligger i perspektivet: det är inte längre en yttre blick som stiliserar, utan ett tillvägagångssätt som är rotat i levd erfarenhet och kritisk reflektion. Tidskriften Body & Society har visat hur synligheten av marginaliserade kroppar förändrar kollektiva föreställningar. Genom att ställa ut, särskilt på Salon de Montrouge, skriver konstnären Sophia Lang in dessa kroppar i samtidskonstens legitima rum.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg som delas av Salon de Montrouge (@salondemontrouge_)

Mellan patologisering och hypersexualisering

Den feta kroppen pendlar ofta mellan två ytterligheter: uppfattas som ett "medicinskt problem" eller reduceras till en fantasi.Den amerikanska historikern Sabrina Strings spårar i "Fearing the Black Body" träffande de rasmässiga och moraliska rötterna till modern fetfobi. Den brittiska forskaren Charlotte Cooper analyserar för sin del hur visuell kultur begränsar feta kroppar till komiska eller överdrivna roller. Sophia Lang trotsar dessa kategoriseringar. Hennes verk varken karikatyriserar eller dramatiserar. De tillför komplexitet. Man konfronteras inte med en provokation, utan med en närvaro.

En konst som omfokuserar och återställer värde

I sina installationer frammanar Sophia Lang vardagliga situationer: att äta på tunnelbanan, gå till stranden, besöka en läkare. Sammanhang där den feta kroppen ofta blir måltavla för kommentarer. World Obesity Federation dokumenterar stigmatiseringen i samband med vikt, även inom medicinska kretsar. Genom att införliva dessa realiteter vänder Sophia Lang på perspektivet: problemet är inte kroppen, utan hur den uppfattas. Hennes verk fungerar som apparater. De tvingar dig att positionera dig själv. Observerar du? Dömer du? Eller accepterar du att dekonstruera det du trodde var självklart?

Genom att ställa ut feta kroppar på konstinstitutioner söker Sophia Lang inte bara synlighet. Hon förändrar själva definitionen av estetiskt värde. Hon hävdar att alla kroppstyper förtjänar att visas, skulpteras och firas. Genom skulpturer, videor och installationer blir kött språk. Kurvor blir styrka. Termen "fet kropp", använd beskrivande och självsäkert, bidrar till en kraftfull återanvändning.

I slutändan öppnar Sophia Langs verk upp ett utrymme där kroppslig mångfald inte längre är perifer utan central. Ett utrymme där du är inbjuden att se annorlunda – och kanske också att se på dig själv annorlunda.