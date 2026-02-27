Search here...

Efter Pamela Anderson är rollistan för nyinspelningen av "Baywatch" spännande.

Léa Michel
Två tusen skådespelare, modeller och badvaktsstudenter anlände nyligen till Marina del Rey-stranden under en mirakulös sol för den öppna auditionen för Fox-nyinspelningen av "Baywatch". Detta massiva castingutrop, i kombination med ett marknadsföringsevenemang, syftar till att återuppliva legenden om Kaliforniens stränder 25 år efter den ursprungliga kultklassikern.

14 000 ansökningar, 2 000 utvalda

Efter 14 000 ansökningar var det bara 2 000 lyckliga personer – i alla åldrar och med olika kroppstyper – som gick catwalken i strandkläder trots temperaturen på 10°C, rapporterar Variety . Från en mor och dotter från Colorado utan tidigare erfarenhet till en clown i vitt ansikte och en handledare som upplevde en medelålderskris, regerade mångfalden högsta. Den kanadensiska skådespelaren och brottaren Stephen Amell (huvudrollsinnehavaren i nyinspelningen) minglade till och med med publiken, förvånad: "Det här är så konstigt."

Expresscasting: 45 sekunders speltid

Kandidaterna tillbringade 45 sekunder framför 20 casting directors: badvakter, statister, barflikar och till och med huvudroller som ännu inte skrivits. Margaret "BB" Dupré (77 år gammal, Pamela Andersons långvariga bodybuilder) och Athena Vas (grekisk bodybuilder) förkroppsligar denna eklektiska jakt på nästa röda ikon. Inspelningen börjar i mars.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Emily Hayden (@emilyhayden)

Massivt surr på sociala medier

På X (tidigare Twitter) och Instagram har bilder från den virala castingen exploderat i popularitet: "Vem blir nästa Hasselhoff?" , "Vi vill se repriserna i slowmotion!" , "Galen casting!" Fans spekulerar i Pamela Andersons efterträdare, delar roliga bilder (mamma i sax på parkeringen, vattenlevande clown) och återupplivar debatten om nostalgi kontra modernitet. Hashtaggen #BaywatchReboot trendar.

Denna nystart satsar på nostalgin från en miljard tittare per avsnitt. Med denna tidiga uppmärksamhet kan Fox mycket väl föra "Baywatch" tillbaka i rampljuset 2026.

