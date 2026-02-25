Säsong 3 av "Wednesday": En stamgäst från Tim Burton ansluter sig till serien

Winona Ryder, som precis har spelat Hawkins and its Demogorgons, har nu installerat sig på Nevermore Academy. Det officiella tillkännagivandet från Netflix den 23 februari 2026 bekräftar hennes gästroll i flera avsnitt av säsong 3 av "Wednesday", vilket markerar ytterligare ett samarbete med Tim Burton och en återförening med Jenna Ortega, hennes motspelare från "Beetlejuice".

En stamgäst i Burtons universum

Winona Ryder är ingen främling för den amerikanske regissören Tim Burtons fantastiska och makabra värld. Deras samarbete går tillbaka till 1988 års "Beetlejuice", där hon spelade den rebelliska Lydia Deetz, en roll hon gjorde igen i uppföljaren från 2024. De arbetade också tillsammans på "Edward Scissorhands" (1990) och "Frankenweenie" (2012).

Tim Burton själv sa att han var "förtjust" över återföreningen: "Hon passar perfekt in i det här universumet. Hon är en mycket kär vän." Även serieskaparna Alfred Gough och Miles Millar berömde den "obestridda drottningen av outsiderkaraktärer" och framhöll hennes ovärderliga bidrag till Nevermore.

Tabitha: Ett nytt mysterium i Nevermore

Winona Ryder kommer att spela Tabitha, en ny karaktär som inte tillhör de ursprungliga "Familjen Addams"-serierna eller tidigare säsonger. Hennes exakta roll förblir ett mysterium, men hon ansluter sig till en mängd nya skådespelare: Eva Green (Ophelia, Morticias syster), Chris Sarandon (Balthazar), Noah Taylor (Cyrus), Kennedy Moyer (Daisy) och Oscar Morgan (Atticus).

Inspelningen har börjat i Dublin och lovar "nya elever, nya lärare och Addams-familjens hemligheter i ett tillstånd av förfall." Denna tredje säsong, som förväntas sändas 2027, följer den andra säsongen, som sändes i augusti 2025 och med Lady Gaga och Christopher Lloyd i huvudrollerna.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Netflix Filippinerna (@netflixph)

En bro mellan två världar

Tajmingen är perfekt: några månader efter slutet av "Stranger Things" går Winona Ryder från en skräckserie från 80-talet till en viktoriansk gotisk tonårsserie. Hon återförenas med Jenna Ortega, som spelade hennes dotter Astrid i "Beetlejuice", och sluter därmed en positiv cirkel av konstnärliga samarbeten.

Med Winona Ryder som följeslagare till Nevermore ser säsong 3 av "Wednesday" ut att bli en stor händelse, där ett Burtonskt arv blandas med en prestigefylld ensemble. Detta tillskott stärker Tim Burtons utökade universum på Netflix och erbjuder fansen en oväntad crossover mellan Hawkins monster och Addams-familjens egenheter. Vi får vänta till 2027 för att upptäcka Tabitha och akademins nya mysterier...