"Hannah Montana" återvänder 20 år senare: Miley Cyrus överraskande tillkännagivande

Tjugo år efter debuten på Disney Channel förbereder sig "Hannah Montana" för sin stora comeback. Miley Cyrus själv – som spelade brunetten Miley Stewart i serien – tillkännagav sändningen av ett speciellt jubileumsavsnitt, vilket återuppväcker nostalgin för 2000-talet.

Ett specialavsnitt för att fira 20 år av framgång

Serien "Hannah Montana", som först sändes på Disney Channel 2006, satte sin prägel på en hel generation. Tjugo år senare meddelade Miley Cyrus på sina sociala medier att ett speciellt jubileumsavsnitt kommer att sändas den 24 mars 2026 på Disney+. I en kort video som publicerats online ses en bil stanna framför den ikoniska Studio 9. En bekant figur kliver ur och återskapar omedelbart seriens värld.

Tillkännagivandet väckte snabbt uppståndelse bland fansen, av vilka många delade sina minnen från programmet. Enligt Variety kommer avsnittet att vara en djupintervju med Miley Cyrus. Programledaren är podcastaren Alex Cooper och det kommer att innehålla aldrig tidigare visats arkivmaterial och återskapningar av ikoniska inspelningsplatser, som Stewarts vardagsrum och Hannahs ikoniska walk-in-closet.

Tillbaka till där allt började. 🖤 Hannah Montanas 20-årsjubileumsspecial har premiär den 24 mars på @DisneyPlus . #MileysMemories pic.twitter.com/nC0dK9xqcE — Miley Cyrus (@MileyCyrus) 17 februari 2026

Ett uttalande fyllt av tacksamhet

I ett meddelande till sina fans betonade Miley Cyrus karaktärens betydelse i hennes liv. Hon bekräftade att Miley Stewart, den till synes vanliga gymnasieeleven som förvandlas till popstjärnan Hannah Montana, alltid kommer att vara en del av henne och att serien format hennes liv lika mycket som publikens. Detta uttalande markerar en vändpunkt. Efter flera år av försök att distansera sig från sin Disney-image representerar denna återkomst en medveten försoning.

Jubileumsavsnittet presenteras som ett sätt att "tacka dem som har stöttat det sedan starten." Disney beskriver också evenemanget som "ett sant kärleksbrev till fansen." Plattformen planerar att presentera en dedikerad samling som inkluderar alla fyra säsonger av serien samt spin-off-filmerna.

Ett popfenomen på 2000-talet

Vid lanseringen berättade "Hannah Montana" historien om en vanlig tonårings dubbelliv som i hemlighet strävar efter en karriär som popstjärna. Detta enkla men effektiva koncept vann snabbt över den internationella publiken. Serien nominerades till Emmy Awards och gav upphov till en stor musikfranchise, med flera album certifierade platina och guld. Två långfilmer släpptes också, inklusive "Hannah Montana: The Movie", 2009.

Utöver siffrorna påverkade serien djupt 2000-talets popkultur: mode, musik, frisyrer, merchandise… Den färgstarka estetiken och karaktärernas energi satte sina spår i en hel generation. Än idag, enligt data som släppts av Disney+, har "Hannah Montana"-katalogen samlat över en halv miljard timmars tittartid på plattformen världen över. Ett bevis på seriens bestående popularitet.

Nostalgi: en enande kraft

Den aviserade återkomsten tar inte formen av en ny säsong av fiktion, utan snarare ett speciellt evenemang med fokus på minnen och delning. Genom att återbesöka ikoniska platser och avslöja tidigare osedda arkivfilmer verkar Miley Cyrus vilja erbjuda ett ögonblick av kontakt. Detta val ligger i linje med en bredare trend: årsdagarna för kultserier, som sammanför tidigare skådespelare och fans för att dela gemensamma minnen.

Nostalgin blir här en enande kraft, kapabel att föra samman flera generationer. För många tittare representerar serien "Hannah Montana" mycket mer än underhållning. Den frammanar en specifik period av deras tonår, avbruten av sångerna och avsnitten som sänds på Disney Channel.

Tjugo år efter lanseringen förbereder sig "Hannah Montana" för att återvända med ett specialavsnitt med Miley Cyrus i huvudrollen. Med arkivmaterial, återskapade kulisser och personliga anekdoter lovar evenemanget att bli en känslosam upplevelse. Kolla in den 24 mars 2026 på Disney+ för att återuppleva världen som definierade en generation.