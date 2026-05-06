Vid bara 11 års ålder tar hon bilder som redan blir virala.

Vid nio års ålder låg hon i leran i en indisk nationalpark för att fotografera två påfåglar i morgonljuset. Detta fotografi gav henne ett internationellt erkännande som många professionella fotografer aldrig uppnår. Shreyovi Mehta är nu elva år gammal och har inga för avsikter att sluta där.

Fotot som startade allt

Det var under en tidig morgonpromenad med familjen i Keoladeo nationalpark i Bharatpur, Rajasthan, som Shreyovi Mehta fick sin första geniala upplevelse. När hon fick syn på två påfåglar under ett trädtak i det gyllene morgonljuset sprang hon för att hämta sin fars kamera, lade sig ner på marken för att justera bilden och tryckte på avtryckaren. Naturhistoriska museet i London beskrev ögonblicket: "Det var detta perfekta ögonblick som inspirerade Shreyovi att böja sig ner och fånga denna drömlika bild av dessa ikoniska indiska fåglar."

Finalist vid 9 års ålder i en av världens mest prestigefyllda tävlingar

Fotot, med titeln "I rampljuset", valdes ut bland nästan 60 000 bidrag från deltagare i alla åldrar och erfarenhetsnivåer, representerande 117 länder och territorier. Shreyovi Mehta tog andraplatsen i kategorin "10 år och yngre" i den 60:e årliga tävlingen Wildlife Photographer of the Year, organiserad av Natural History Museum i London. Det är en prestation som få vuxna kan göra anspråk på.

Vid 11 års ålder, två nya utmärkelser

Ett år senare, vid den 61:a upplagan av samma tävling, fick två nya fotografier av Shreyovi – då 11 år gammal – utmärkelsen "Highly Commended" i kategorin "10 och yngre". Det första, med titeln "Height Advantage", visar en saruskrana som reagerar dramatiskt på en elektrisk vattenpump i våtmarkerna i Dhanauri, Uttar Pradesh. Det andra, "Wetland Spat", fångar det exakta ögonblicket då en bronsvingad jacana anfaller en lila träskhöna med den senares vingar helt utsträckta.

Ett anmärkningsvärt tålamod och teknik.

Det som imponerade på domarna var inte bara resultatet – det var metoden . ”I tre timmar letade vi förgäves efter sarustranan, så jag höll mig sysselsatt med att fotografera den lila sumphönan. I ögonvrån såg jag en jacana svepa ner mot den och jag tryckte omedelbart på avtryckaren”, berättade hon. ” Precis när vi skulle gå och jag var besviken över att inte ha sett tranan, fick vi syn på en. Den kom ända fram till pumpen och flaxade med vingarna, och jag fångade ögonblicket.” En berättelse berättad av en erfaren fotograf – för en 11-åring.

En källa till nationell stolthet och ett budskap om engagemang

På Instagram, efter att ha vunnit sitt första pris, delade Shreyovi sina känslor: "Mitt hjärta är fyllt av enorm glädje och tacksamhet. Jag är stolt över att representera min Bharat på denna globala scen. Indiens rika djurliv och arv har varit en oändlig inspirationskälla, och jag lovar att fortsätta arbeta hårt för att dela dem med er." Ord med sällsynt mognad för en 11-åring – och ett engagemang som lyser igenom i varje bild.

Kort sagt, Shreyovi Mehta väntade inte tills hon var "vuxen" för att se världen med en vuxens ögon. Vid 11 års ålder, två internationella tävlingar och tusentals delningar senare, bygger hon redan upp en mängd verk. Och vi har uppenbarligen inte hört det sista av henne.