Vad är den "kvinnliga blicken", den här blicken som omdefinierar koderna på skärmen?

Under lång tid filmade mainstream-film främst kvinnor genom en lins centrerad kring manlig begär. Den "kvinnliga blicken" uppstod för att ge röst åt denna känsla ... och för att erbjuda ett annat sätt att berätta historier. Mer intimt, mer nyanserat, mer förkroppsligat.

Först, förstå den "manliga blicken"

För att förstå konceptet måste vi gå tillbaka till 1975. Det året publicerade den brittiska teoretikern Laura Mulvey en banbrytande essä där hon beskrev den "manliga blicken": en filmisk blick som ofta placerar betraktaren i en voyeuristisk position i förhållande till kvinnokroppen.

I praktiken framstår kvinnor ofta som objekt att betrakta snarare än som fullt upplevda karaktärer. I årtionden blev detta sätt att filma så utbrett att det verkade nästan osynligt.

Vad är egentligen den "kvinnliga blicken"?

Den "kvinnliga blicken" handlar inte bara om att byta roll. Det handlar inte om att filma män på det sätt som kvinnor ibland har filmats. Idén är mer subtil: att anta en kvinnlig karaktärs synvinkel och låta publiken uppleva hennes perspektiv. Kritikern Iris Brey , som populariserade konceptet i Frankrike, förklarar att det är "en blick som omfamnar en kvinnas inre värld: hennes känslor, hennes önskningar, hennes tvivel, hennes uppfattning av världen."

Goda nyheter: detta perspektiv är inte reserverat för kvinnliga regissörer. Manliga filmskapare kan också uppnå det, förutsatt att regin verkligen placerar tittaren i den kvinnliga karaktärens levda upplevelse.

Ett annat sätt att filma

Den amerikanska dramatikern Joey Soloway sammanfattade den "kvinnliga blicken" kring tre dimensioner.

Först, en känslokamera, där känslor räknas lika mycket, eller till och med mer, än ren handling. Sedan, en återkomst av blicken: den kvinnliga karaktären observeras inte längre bara, hon tittar, väljer, svarar, existerar fullt ut. Slutligen en mer politisk dimension, som ifrågasätter maktrelationer och vanliga representationer.

Sammanfattningsvis filmar vi inte längre bara en kropp: vi filmar en person i all sin komplexitet.

Hur känner man igen det?

Flera ledtrådar kan hjälpa till att identifiera den "kvinnliga blicken" på skärmen:

Berättelsen berättas ur en kvinnlig karaktärs perspektiv;

Hennes känslor och inre resa intar en central plats;

hennes kropp reduceras inte till en visuell dekoration;

Kvinnlig lust existerar och spelar roll;

traditionella maktstrukturer ifrågasätts;

Betraktaren uppmanas att känna snarare än att konsumera bilden.

Därför är det inte en fast formel, utan ett ramverk för tolkning.

Filmer och serier som har satt sina spår

Bland de ofta citerade verken framträder Céline Sciammas "Porträtt av en dam i brand" regelbundet som referens. Filmen skildrar begär, ömsesidig blick och intimitet med stor subtilitet. Ett annat slående exempel är Jane Campions "Pianot", ofta hyllad för sin skildring av kvinnligt begär och hjältinnans inre styrka.

På tv-fronten gav "The Handmaid's Tale" också upphov till diskussioner, liksom vissa mer samtida produktioner som ger mer utrymme åt kvinnliga perspektiv. Även bland storfilmer har filmer som "Wonder Woman" uppmärksammats för att presentera en kraftfull hjältinna utan att reducera hennes kropp till ett rent visuellt objekt.

Varför ämnet fortfarande är relevant

Medan konceptet utvecklas är branschen fortfarande ojämlik . Kvinnor är fortfarande mindre representerade inom regi och har ofta mindre budgetar än sina manliga motsvarigheter. Med andra ord: perspektiven förändras på skärmen, men utvecklingen bakom kulisserna går ännu långsammare.

Den "kvinnliga blicken" väcker också debatt. Vissa forskare påpekar att det att tala om en enda "kvinnlig blick" kan sudda ut mångfalden av levda erfarenheter: socialt ursprung, kulturer, sexuella läggningar och multipla identiteter. Det är därför vissa nu föredrar att tala om feministiska blickar, som är mer öppna och inkluderande.

Kort sagt, den "kvinnliga blicken" är varken en övergående modefluga eller bara en motpol. Det är ett sätt att återställa kvinnors djup, deras begär, deras emotionella intelligens och deras plats som subjekt. Och med varje film som väljer denna väg vidgas vårt sätt att se på världen lite mer.