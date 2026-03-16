Oscarsgalan 2026: Dessa skådespelerskor satte sin prägel på kvällen genom att vinna de kvinnliga priserna

Jessie Buckley, Amy Madigan och Autumn Durald Arkapaw satte sin prägel på Oscarsgalan 2026 genom att vinna de viktigaste kvinnliga priserna och därmed markera en verklig vändpunkt för kvinnors representation i Hollywood.

Jessie Buckley, kvällens drottning med Hamnet

Den irländska skådespelerskan och sångerskan Jessie Buckley vann Oscar för bästa kvinnliga huvudroll för sin roll i "Hamnet" och blev därmed den första irländska kvinnan att vinna i denna kategori. Hennes intensiva och känsliga skildring av en komplex karaktär gjorde att hon segrade över Emma Stone, Kate Hudson, Rose Byrne och Renate Reinsve. Denna seger bekräftade hennes status som en stor skådespelerska, kapabel att växla mellan oberoende filmer och ambitiösa studioproduktioner.

Amy Madigan, den tysta styrkan i biroller

I kategorin bästa kvinnliga biroll vann den amerikanska skådespelerskan och musikern Amy Madigan Oscar för sin prestation i Weapons. Vid 75 års ålder förkroppsligar hon en nyckelfigur i filmen och tillför djup, allvar och mänsklighet till sin karaktär. Hennes seger, före Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas, Wunmi Mosaku och Teyana Taylor, understryker vikten av mogna kvinnliga roller, som ofta undervärderas i Hollywood.

Autumn Durald Arkapaw, en historisk seger bakom kameran

Hon är ingen skådespelerska, men hon skrev historia bakom kameran: Den amerikanska filmfotografen Autumn Durald Arkapaw vann Oscar för bästa foto för "Sinners". Hon blev den första kvinnan, och även den första svarta filmfotografen, att vinna detta pris. Hennes visuella arbete på denna skräck-actionfilm, som hyllats för sina kontraster, djärva ljussättning och känsla för komposition, banade väg för en ny generation kvinnliga fotoregissörer inom ett område som länge dominerats av män.

Med Jessie Buckleys Oscarsvinst, Amy Madigans triumf och Autumn Durald Arkapaws historiska framträdande hyllade Oscarsgalan 2026 kvinnlig talang både framför och bakom kameran. Dessa segrar skickar ett kraftfullt budskap: kvinnor nöjer sig inte längre med att bara existera inom berättelser; de förkroppsligar dem, bär dem och formar dem.