Stylister älskar det: den här looken håller redan på att bli sommarens trend.

Efter en oändlig vinter med lager på lager-på-lager-kläder och begränsad stil kanske du undrar hur du ska välkomna det varmare vädrets ankomst. Sommaren har inte ens börjat, och du drömmer redan om underklänningar, sandaler i vintagestil och böljande toppar. Men i år kommer en outfit att dominera modescenen och bli den självklara stilen. Och du har redan provat den.

Kombinationen av lång kjol och sandaler är en säker sak

Dagarna blir längre, solen skiner, fåglarna sjunger, blommorna sprider sig i gatornas gråhet… Vi kan äntligen se vinterns slut. Men medan temperaturerna uppmuntrar oss att ta av oss några lager kläder, är de bara sommarkläderna inte riktigt redo för sommaren än. Men det hindrar oss inte från att fundera på vad vi ska packa och att lägga upp strandkläder på Pinterest. Vi längtar efter att återupptäcka känslan av vinden mot våra fötter, att känna värmen mot våra axlar igen och att uppskatta smekningen av det luftiga tyget i våra klänningar igen.

När sommaren närmar sig riktas alla ögon mot catwalks, som tillkännager kommande trender och sätter tonen för modet. Och på modeveckan framträder tydligt konturerna av den mest eftertraktade outfiten 2026. Denna moderiktiga mix, som hyllas som modellen att följa, är säkert bekant för dig. Du har upplevt den på din egen silhuett på stranden, men också under dina stadspromenader. Det är den eleganta blandningen av en lång kjol och platta sandaler.

Själva förkroppsligandet av sommarens avslappnade anda, denna modekombination balanserar mellan elegant och avslappnad. Den passar lika bra för kvava arbetsdagar som för lockelsen vid öppet hav. Trots sin skenbara enkelhet och beprövade mångsidighet kräver kombinationen av kjol och sandaler lite stilkunskap för att undvika att se tråkig ut.

Rätta moves för att bemästra den här outfiten

Medan Brigitte Bardot en gång strosade längs Madrague-stranden i denna lovande ensemble, komplett med en voluminös ginghamkjol, har modet definitivt utvecklats sedan ikonens guldålder. I följt av den transgressiva trenden att gå utan byxor pryds benen nu med böljande kjolar, prickiga, läder, fransar eller utsökt draperade. Looken kompletteras med sandaler utsmyckade med blommor, gladiatorsandaler värdiga grekiska gudinnor och modeller med grova sulor.

För att ge illusionen av att tala flytande mode (utan att behöva se om The Devil Wears Prada tio gånger) kan du leka med kontraster. En mycket böljande, nästan bohemisk maxikjol får en modern touch när den kombineras med minimalistiska lädersandaler. Omvänt passar en mer strukturerad kjol, till exempel i denim eller läder, perfekt till djärvare sandaler, med grova sulor eller prydda med metalldetaljer. Nyckeln ligger också i tygets längd och rörelse. Stylister föredrar kjolar som sträcker sig ner till anklarna eller slanka över golvet, vilket skapar en luftig effekt med varje steg.

Ett annat knep som stylister använder sig av är att klä sig i lager på lager. Ett enkelt ribbat linne, en lätt öppen linneskjorta eller en asymmetrisk topp räcker för att komplettera outfiten utan att överskugga kjolen. Tanken är inte att överdriva, utan att låta silhuetten andas.

En enkel trend att anamma

Den här looken tilltalar både designers och influencers eftersom den uppfyller alla krav inom dagens mode: bekväm, tidlös och lätt att bära. Du behöver inte vara stylingexpert för att anamma den, och du behöver inte heller vara fastklistrad vid haute couture-tidningar. Välj helt enkelt en kjol som följer din kropp och ett par sandaler som du kan gå i hela dagen utan obehag. Det är vad man kallar att kombinera stil och komfort.

I ett modelandskap som länge dominerats av minikjolar och ultratättsittande silhuetter känns denna återgång till maxikjolen befriande. Den svänger runt kroppen utan att strama åt den och skapar omedelbart en elegant, nästan filmisk look. Maxikjolen, i grunden raffinerad, kompletterar sandaler, som är mer avslappnade. Resultatet är en look som är både sofistikerad och avslappnad, och gör ett subtilt uttalande utan att kräva timmar framför spegeln.

Den här outfiten, hyllad av alla it-girls, är lösningen på alla "jag vet inte vad jag ska ha på mig"-ögonblick och förebådar redan en sommar av släpp loss.