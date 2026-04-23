Alabama Barker visar upp sina kurvor i en korsett som väcker reaktioner

Musikern Alabama Barker, dotter till Travis Barker och Shanna Moakler, delade nyligen ett flitigt omtalat framträdande på sina sociala medier, där hon avslöjade en outfit centrerad kring en svart korsett. Genom att blanda spetsinspiration med en strukturerad silhuett passar denna typ av plagg in i en estetik som redan är allmänt populär inom dagens modetrender, där gränserna mellan underkläder och festkläder blir alltmer suddas ut.

En svart korsett, någonstans mellan transparens och struktur

Huvudplagget är en svart, åtsittande korsett som kombinerar synliga benstommer och paneler. Denna konstruktion framhäver Alabama Barkers silhuett samtidigt som den spelar på kontrasterna mellan stöd och visuell lätthet. Denna typ av korsett, ofta inspirerad av spets, har här återanvänts för en kvällslook som återspeglar en specifik stil.

För att fullända looken kombinerar Alabama Barker sin korsett med svarta strumpbyxor och knähöga stövlar, vilket förstärker en mörkare, lätt grunge-estetik. Detta stilval accentuerar den övergripande visuella effekten.

Starka reaktioner på sociala medier

Alabama Barkers inlägg cirkulerade snabbt online och väckte många reaktioner. Vissa internetanvändare berömde looken som "djärv och trendig", medan andra kommenterade mer på outfitens "mycket avslöjande karaktär".

Som ofta är fallet med den här typen av silhuett är gränsen mellan stilistisk beundran och debatt kring stil tyvärr fortfarande mycket tunn. Som en påminnelse bör kvinnors kroppar och utseende inte vara föremål för debatt: alla klär sig som de vill, utan att detta rättfärdigar bedömningen av deras utseende.

Med denna svarta korsett omfamnar Alabama Barker en modern modeestetik. Detta utseende illustrerar återigen sociala mediers inflytande i att forma aktuella trender.

Naila T.
Naila T.
Jag analyserar de samhällstrender som formar våra kroppar, våra identiteter och våra relationer med världen. Det som driver mig är att förstå hur normer utvecklas och förändras i våra liv, och hur diskurser om genus, psykisk hälsa och självbild genomsyrar vardagen.
Beyoncés syster vågar sig på en "edgy" förvandling med en ultrakort frisyr

Den amerikanska sångerskan, skådespelerskan och modellen Solange Knowles, syster till sångerskan Beyoncé, skapar rubriker med en ny hårförvandling...

Vid 9 års ålder har sångerskan Pinks son en flashig look som en hyllning till sin mamma.

Den amerikanska sångerskan och skådespelerskan Pink delade en ny bild på sin 9-årige son, Jameson, som fångade fansens...

"Magnifik": Vid 40 poserar Irina Shayk i strandkläder och väcker reaktioner

Den ryska modellen Irina Shayk delade en ny bild på Instagram som omedelbart cirkulerade på nätet: en selfie...

Emily Blunt skapar sensation i en kort klänning med en "vågad" detalj

Vid Londonpremiären av "The Devil Wears Prada 2" utmärkte sig den brittisk-amerikanska skådespelerskan Emily Blunt som den mest...

Demi Lovatos oväntade bikinitopp under en t-shirt är spännande.

Den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Demi Lovato väcker uppmärksamhet med en ny look där hon utforskar en estetik...

Sandra Bullock förändrar kontorslooken med en oväntad detalj

Som en del av marknadsföringen för filmen "Practical Magic 2" gjorde Sandra Bullock nyligen ett slående framträdande i...