Åratal efter att ha spelat in en scen vid 13 års ålder utkämpar denna skådespelerska en exempellös kamp

Den tyska skådespelerskan och modellen Nastassja Kinski har just vunnit en historisk seger. Efter en decennielång rättslig strid har hon lyckats få en film inspelad 1975 borttagen, åtminstone tillfälligt, där hon medverkar vid endast 13 års ålder, i en scen hon anser vara "djupt olämplig". Detta är en exempellös strid i den europeiska filmens historia.

En scen som inte längre fungerar

Filmen i fråga har titeln "Fel drag" ("Falsche Bewegung"), regisserad av den tyske filmskaparen Wim Wenders från 1975. Nastassja Kinski, då 13 år gammal, spelar Mignon, en stum flicka. Den problematiska scenen visar henne i "ett tillstånd av kroppslig exponering som är särskilt olämpligt för hennes ålder", där hon interagerar med en vuxen man som slår henne och sedan smeker henne i ansiktet. Skådespelerskan själv beskriver nu scenen som "onormal" – och efter #MeToo-rörelsen har den blivit outhärdlig för många.

Regissören själv erkände detta offentligt vid en gala vid Tyska filmakademin den 29 maj 2026: "Jag skulle aldrig göra det igen idag. Jag vet mer idag, mycket mer. Känslorna har förändrats; vi lever i en helt annan värld än för femtio år sedan", sa den tyske regissören, filmproducenten, manusförfattaren och fotografen Wim Wenders.

Tio år av rättsliga strider

För att uppnå detta resultat kämpade skådespelerskan Nastassja Kinski i nästan tio år. Enligt hennes egna uttalanden informerades hon aldrig vid inspelningstillfället om att hon skulle behöva klä av sig inför en hel filmgrupp. #MeToo-rörelsen gav henne, årtionden senare, modet att inleda en exempellös rättslig åtgärd – i syfte att få scenen helt borttagen från den slutgiltiga klippningen och att få ersättning.

”Även om jag vid 13 års ålder inte visste mycket ännu, hade jag redan märkt att det inte var normalt”, sa hon till tidningen Süddeutsche Zeitung. Och år 2024, i den tyska tv-kanalen RTL, tillade hon: ”Det var min första film, min första regissör, han skyddade mig inte.” Ett uttalande som perfekt sammanfattar hela omfattningen av hennes engagemang.

Filmens tillfälliga tillbakadragande och filmskaparens mea culpa

Den 3 juni 2026 tillkännagavs filmens tillfälliga tillbakadragande officiellt. Enligt Wim Wenders Foundation, som innehar exploateringsrättigheterna, kommer filmen bara att göras tillgänglig igen när en lösning som är acceptabel för alla parter – inklusive Nastassja Kinski – har hittats. I ett offentligt uttalande erkände filmskaparen Wim Wenders, i ett slags mea culpa, att "Natassja Kinski borde ha skyddats bättre" vid inspelningstillfället. Ett sent uttalande, men ett som markerar ett stort skifte i hur branschen börjar konfrontera sitt eget förflutna.

En fråga som går utöver hans personliga fall

Denna kamp väcker faktiskt en grundläggande fråga som går långt bortom Nastassja Kinskis individuella fall. Hon formulerade den själv offentligt med anmärkningsvärd tydlighet: "Hur hanterar man filmarv? Är det tillåtet, eller ens önskvärt, att klippa bort en scen om den skadar en skådespelerska? Kan en film förkortas i efterhand?" Detta är en fråga som utmanar hela branschen. Kan historien skrivas om i namn av rätten att bli glömd? Bör bilder som inte längre skulle filmas idag bevaras i namn av den konstnärliga friheten? Debatten är långt ifrån avgjord, men med Nastassja Kinski finns det nu ett prejudikat – och det kommer utan tvekan att påverka framtida beslut.

En strid kopplad till #MeToo

Denna strid är långt ifrån ett isolerat fall, utan en del av en bredare trend. Under senare år har flera skådespelerskor som spelade som barn begärt att scener som de ansåg vara oacceptabla tas bort eller modifieras. År 2025 hade Nastassja Kinski redan lyckats få den tyska tv-kanalen NDR att ta bort ett avsnitt av serien "Tatort", där hon medverkade i en liknande situation vid 15 års ålder.

Med denna seger återtar Nastassja Kinski inte bara sin image. Hon öppnar en dörr som tidigare verkade stängd för en hel generation skådespelerskor som spelade som barn. Och hon påminner oss om att skyddet av minderåriga på filminspelningar – liksom överallt annars – aldrig mer bör lämnas enbart till de vuxnas gottfinnande som regisserar dem.