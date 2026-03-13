Vid 50 överraskar Eva Longoria med en ny frisyr

Anaëlle G.
@evalongoria/Instagram

Den amerikanska skådespelerskan, regissören, producenten och modellen Eva Longoria visar upp en ny frisyr, som hon parar ihop med en figurnära pastellgul klänning – i ett Instagram-inlägg som utstrålar livsglädje.

En ny klippning för ett nytt decennium

Eva Longoria har bestämt sig för att byta ut sitt långa signaturhår mot en bob som ramar in ansiktet. Denna lätt texturerade och luftiga klippning ger rörelse, vilket hyllas av både frisörer och hennes fans. På sociala medier visade skådespelerskan upp sin nya look i en video där hon ses i aktion på en filminspelning, vilket bekräftar hennes förkärlek för snygga förvandlingar.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Eva Longoria Baston (@evalongoria)

En elegant och färgglad bucket hat

Eva Longoria syns på foton med en elegant bob, för en elegant och mycket modern look. De lätt vågiga hårstråna sträcker sig längs hennes käklinje och ramar in hennes ansikte samtidigt som de bibehåller en luftig känsla. Denna medellånga frisyr, varken för kort eller för lång, är ett perfekt alternativ för dem som vill ändra sin frisyr utan att förlora all sin längd.

En smörgul klänning för dans mellan tagningarna

I videon bär Eva Longoria en åtsittande, pastellgul, volangliknande maxiklänning som framhäver hennes figur samtidigt som den förblir ljus och glad. Den "smörgula" nyansen lyser upp hennes hy och kompletterar hennes nya bob perfekt, vilket skapar en mjuk kontrast mellan den soliga färgen och den strukturerade frisyren. Hon ses öva några danssteg med koreografen Gustavo Vargas, som snurrar henne och guidar henne genom en avslappnad atmosfär bakom scenen.

Kort sagt, den här duon med "kort bob och färgglad klänning" speglar en självsäker Eva Longoria vid 50. Hennes frisyrbyte, som diskuterats flitigt, ses som en inspirerande gest för många kvinnor som också vill anamma en "mer självsäker" stil.

Jag brinner för mode och letar alltid efter trender som speglar vår tid. Jag älskar att observera hur människor klär sig, varför de gör det och vad modet avslöjar om oss. Utöver modevisningarna och silhuetterna är det berättelserna som verkligen fascinerar mig.
Article précédent
I en spetsklänning drar denna amerikanska modell uppmärksamhet till sig

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

På Vanities-festen i Los Angeles stal Kaia Gerber återigen showen. Den amerikanska modellen och skådespelerskan, dotter till supermodellen...

