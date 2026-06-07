Vid 19 års ålder delar Kai Trump sin passion för golf med miljontals följare.

Hon poserar med en klubba i handen, mitt i svingen, eller i vlogläge, med hörlurar på. Kai Trump – barnbarn till Donald Trump – har etablerat sig som en av de mest följade figurerna inom amatörgolf för kvinnor på sociala medier.

En golfkarriär som började vid bara 2 års ålder

Allt började väldigt tidigt. Kai Madison Trump, äldsta barnbarn till den nuvarande presidenten Donald Trump och dotter till Donald Trump Jr. och Vanessa Trump, upptäckte golf vid bara 2 års ålder, på de många banor som hennes familj besökte – Donald Trump själv ägde flera golfbanor i Florida, New Jersey och Skottland.

Mycket snabbt visade den unga flickan exceptionell talang. Hon är hårt arbetande och krävande mot sig själv, och delade sin träningsfilosofi med en amerikansk mediekanal förra året : "Om jag har två timmar kommer jag inte att slå några bollar och sedan slösa tid på min telefon. Nej, jag ska utnyttja tiden jag har på banan maximalt." Denna disciplin lönar sig: Kai Trump är nu rankad etta i Golf NIL High School Girls Rankings, den officiella rankingen av unga amerikanska gymnasieflickgolfare.

Mer än 8 miljoner abonnenter i alla nätverk

Utöver golfen i sig har Kai Trump etablerat sig som en sann innehållsskapare. Hon finns på Instagram, TikTok, X (tidigare Twitter) och YouTube under namnet @kaitrumpgolfer (eller @thekaitrumpgolfer på TikTok) och har nu över 8 miljoner följare totalt. Bara hennes TikTok-kanal har nästan 3,7 miljoner följare, medan hennes YouTube-kanal har över en miljon.

Hennes videor, publicerade i vloggformat, blandar träningspass, glimtar bakom kulisserna från turneringar, gymnasietid och familjestunder. Det är en noggrant utformad berättelse för en generation född med sociala medier, som genom hennes inlägg upptäcker det inre verket i en avgjort okonventionell livsstil. De senaste månaderna filmade hon till och med en mycket omtalad "trick shot" med professionella golfaren Bryson DeChambeau, en tvåfaldig Major-vinnare.

En NIL-värdering bland de högsta inom kvinnlig universitetsidrott

Denna digitala närvaro har en mycket konkret konsekvens. NIL-systemet (Name, Image, Likeness), som etablerades 2021 i USA för att låta unga gymnasie- och universitetsidrottare få betalt för sin image, har gett Kai Trump en av de högsta värderingarna inom all amerikansk damidrott – nu uppskattad till cirka 2,25 miljoner dollar. Hon dyker därför regelbundet upp i toppen av NIL:s ranking för studentidrottare.

Denna aura har redan gjort det möjligt för henne att teckna ett stort partnerskap med Accelerator Active Energy, ett energidrycksmärke för vilket hon är både ambassadör och delägare. Nyligen lanserade hon till och med sin egen signatursmak, kallad "Blue Raz Slush". Drycken, som finns på Amazon, sålde slut på mindre än två timmar.

University of Miami Management

Efter att ha tagit studenten från gymnasiet i maj 2026 förbereder sig Kai Trump nu för att börja ett nytt kapitel. Hon har bestämt sig för att studera vid University of Miami, som ståtar med ett av de 100 bästa collegegolfprogrammen i USA (NCAA Division I). För henne går detta val utöver bara idrottsliga strävanden . "När jag är på universitetet kommer jag att kunna fortsätta att integrera min energidryck i min rutin, särskilt för golf, sport och studier", förklarar hon om sitt kommande schema. En dag i en studentidrottares liv som hon planerar att dokumentera, som vanligt, i sina regelbundna vloggar.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Kai Trump (@kaitrumpgolfer)

Med sin unika bakgrund – golfspelande sedan barnsben, en massiv digital närvaro, NIL-värderingar bland de högsta inom amerikansk damidrott och engagemang i University of Miami – verkar Kai Trump vara på väg att skapa sin egen väg.