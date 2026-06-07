Skådespelerskan Anne Hathaway förvandlar pyjamas till ett elegant plagg, och resultatet är överraskande.

Fabienne Ba.
Screen film « Un jour » (One Day)

I New York väckte den amerikanska skådespelerskan Anne Hathaway nyligen uppmärksamhet med en outfit som suddar ut gränserna mellan komfort och elegans. Genom att anamma en pyjamasinspirerad ensemble bekräftar hon att ett plagg som en gång var reserverat för hemmet nu kan hitta sin plats även i de mest sofistikerade lookerna.

Anne Hathaway prioriterar komfort utan att offra stil

Anne Hathaway sågs på New Yorks gator i en look som var både avslappnad och sofistikerad. Hon bar en himmelsblå ensemble bestående av en löst sittande skjorta med knappar och matchande böljande byxor. Med sin avslappnade skärning och lätta tyg påminde outfiten tydligt om pyjamas, samtidigt som den bibehöll en chic look.

Detta framträdande kommer vid en särskilt uppmärksammad tidpunkt för Anne Hathaway, som har gjort ett flertal offentliga framträdanden de senaste månaderna. Återigen har hennes klädval väckt uppmärksamhet hos modeexperter, som är fascinerade av denna moderna tolkning av avslappnad elegans.

En silhuett som förstärks av väl valda accessoarer

Medan den övergripande looken påminner om loungewear, förvandlar Anne Hathaways noggrant utvalda accessoarer slutresultatet fullständigt. Skådespelerskan kombinerade sin outfit med en Balenciaga Le City-väska, en ikonisk modell från 2000-talet som just nu upplever en återuppgång i popularitet. Stora solglasögon och svarta lågklackade sandaler strukturerade silhuetten ytterligare. Dessa detaljer ger en mer urban och sofistikerad dimension till ensemblen, vilket visar att en loungewear-inspirerad look kan anpassas perfekt för en utekväll på stan.

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Pyjamasar etablerar sig som en modetrend i sig.

Pyjamas, som länge ansetts vara ett plagg strikt reserverat för den privata sfären, har gradvis vunnit mark i prêt-à-porter-kollektioner. Under flera säsonger nu har designers återupptäckt dess koder genom svävande set, lätta tyger och lösa snitt designade för att bäras utanför hemmet.

Denna utveckling återspeglar också en bredare förändring i klädvanor. Komfort spelar nu en central roll i modeval, utan att offra strävan efter elegans. Loungewear-inspirerade kläder uppfyller precis denna nya förväntan.

Med sin himmelsblå ensemble som upptäckts i New York illustrerar Anne Hathaway perfekt utvecklingen av aktuella trender, där komfort och elegans inte längre utesluter varandra. Genom att förvandla ett pyjamasinspirerat plagg till en sofistikerad urban outfit bekräftar skådespelerskan den växande dragningskraften hos ett mer flytande, bekvämt och avgjort modernt mode.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
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