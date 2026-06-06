Bella Hadids senaste vintage-strandlook väcker uppståndelse

Den amerikanska modellen Bella Hadid verkar mer bekväm med sin image än någonsin. Efter ett omtalat framträdande i Cannes publicerade hon en serie bilder på Instagram ombord på en yacht på den franska rivieran, iklädd en avgjort retro strandoutfit som väckte reaktioner från alla hennes fans.

En stålblå heldragt från Miyake Design Studio

På bilderna som Bella Hadid delat framträder hennes siluett skarpt mot brons vita färger. Hon bär en djup stålblå baddräkt, identifierad som en skapelse av det prestigefyllda japanska modehuset Miyake Design Studio – grundat av den legendariska couturieren Issey Miyake och numera känt för sina funktionella, banbrytande designer.

Designen omfattar teknisk enkelhet fullt ut. En ärmlös "linne"-form, en rak rund halsringning och mörka bokstäver framtill: alla kännetecken för minimalistiska sportkläder finns. Denna stil skiljer sig långt ifrån de flashiga silhuetter som ofta förknippas med stränderna i Saint-Tropez – och stämmer perfekt överens med Bella Hadids signaturstil, känd för sin förkärlek för strukturerade snitt och grafiska volymer.

En retro-modell med en stark 90-talskänsla

Detaljen som gör hela skillnaden är den höga skurna midjan vid höfterna. En "high-cut"-modell som direkt påminner om uniformerna för olympiska simmare på 1990-talet, eller de ikoniska plaggen från "Baywatch" som blev populära samtidigt.

Det var just detta som utlöste en reaktion från fansen i kommentarerna, där många såg det som en tydlig anspelning på den "nittiotalspop"-estetik som många modeller från Bella Hadids generation har återupptäckt de senaste säsongerna. Denna modell har också en specifik visuell effekt: den förlänger silhuetten och återställer baddräktens fulla grafiska bredd.

Solkysst skönhet och rektangulära glasögon

När det gäller frisyr valde Bella Hadid en helt avslappnad look. Karamellblont hår, fortfarande fuktigt av solen och rufsigt av havsbrisen, var antingen svept bakåt över axlarna eller löst. Detta speglade enkelheten i klänningen hon bar, som passar perfekt in i trenden med "ren strandfrisyr" som modetidningar älskar att återinföra varje sommar.

I ansiktet, solbränd hy och ett par rektangulära svarta solglasögon som ger den sista grafiska touchen. Minimalistiska smycken, diskreta accessoarer: allt med looken framkallar tydligt en strandkänsla, utan minsta överdrift.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Bella 🦋 (@bellahadid)

Ett utseende som påminner om hennes skönhetsmärke

Denna fotoserie är ingen slump. Bella Hadid går just nu igenom en hektisk period för sitt kosmetikmärke Ôrəbella, som hon lanserade 2024 och fortsätter att aktivt marknadsföra på sociala medier. Flera av hennes senaste framträdanden, i Cannes och Saint-Tropez, verkar ha tänkts som en direkt visuell förlängning av märkets doft- och kromatiska universum. Varje inlägg förmedlar därför samma budskap: att projicera en lysande och resolut naturlig anda.

Med denna stålblå one-piece från Miyake Design Studio levererar Bella Hadid en av sina mest fantastiska sommarlooker. Hon bevisar att hennes signaturstil fortsätter att utvecklas – en blandning av minimalistisk stringens, 90-talsinfluenser och hennes egen unika, livfulla energi. Den här kommer garanterat att bli en succé på stränderna i sommar.