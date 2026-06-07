Vid 93 års ålder visar denna skådespelerska en elegans som fortsätter att fascinera.

Vid den första Londonupplagan av Power of Women-utmärkelserna (en årlig ceremoni som hyllar inspirerande kvinnor och deras prestationer) gjorde den brittiska skådespelerskan Joan Collins ett bländande framträdande tillsammans med sin make, Percy Gibson. Bara hennes närvaro illustrerar perfekt varför hon är en av de största ikonerna på röda mattan.

En guldfärgad paljetttopp, ett absolut signaturmärke för Joan Collins

På Chancery Rosewood i Mayfair valde Joan Collins en omedelbart igenkännbar outfit: en guldfärgad omlotttopp, helt täckt av hundratals små paljetter som fångar ljuset vid minsta rörelse. Ett plagg som påminner, nästan rad för rad, om de stilkoder som gjorde Joan Collins till en legend under "Dynasty"-eran.

Örhängen som matchar toppens design förlänger plaggets metalldetaljer och strukturerar hela silhuetten. Bredvid henne valde hennes make, Percy Gibson, en enkel marinblå kostym – vilket lät hans frus utseende stå i centrum. Ett subtilt men meningsfullt klädval.

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Hyllad som "Årets ikon" på Power of Women i London

Det var en verkligt speciell kväll på Chancery Rosewood. Evenemanget, som hålls för första gången i London, hyllar varje år ledande kvinnliga figurer inom film, tv, musik och media. Och i år hedrades Joan Collins med kvällens mest prestigefyllda pris – Årets ikon.

Bland de andra kvinnor som hedrades vid ceremonin fanns den brittiska skådespelerskan och sångerskan Cynthia Erivo, den brittiska skådespelerskan Emilia Clarke, den brittiska skådespelerskan och sångerskan Hannah Waddingham, Suki Waterhouse och den brittiska skådespelerskan Emma Corrin – den senare blev den första icke-binära personen att få ett Power of Women-pris. Denna exempellösa utmärkelse återspeglar en bredare trend mot större representation, och Joan Collins representerar symboliskt ytterligare ett hinder som måste överskridas: åldersgränsen.

"Du måste veta hur man återuppfinner dig själv": budskapet till den nya generationen

Joan Collins tacktal gjorde föga förvånande ett bestående intryck. ”Jag har upptäckt att för att överleva i det här yrket och för att blomstra i det måste man visa hur viktigt det är för kvinnor att återuppfinna sig själva. Man måste veta hur man återuppfinner sig själv om och om igen”, sa hon till publiken.

En fras som perfekt sammanfattar skådespelerskan som i över sjuttio år har kunnat färdas genom epoker utan att någonsin vara begränsad till ett enda register. Från början inom brittisk film på 1950-talet, till hennes världsomspännande hyllning tack vare "Dynasty" på 1980-talet, och inklusive hennes senaste tv-roller, fortsätter Joan Collins att förkroppsliga en sällsynt form av elegans – en som trotsar tiden utan att någonsin förneka det förflutna.

Hennes nästa film är ett vädjan mot övergrepp mot äldre.

Joan Collins passade också på att diskutera sitt nya projekt under kvällen: "My Duchess", en biografisk film om Wallis Simpson, hertiginna av Windsor, där hon spelar titelrollen. Filmen, som snart har premiär, återberättar de sista nio åren av Wallis Simpsons liv – kvinnan som 1937 gifte sig med prins Edward efter hans abdikation från den brittiska tronen.

Hon beskriver denna period med allvar: ”Det var de sista nio åren av hennes liv. I början var hon en stark och kraftfull kvinna. Men hennes styrka och makt förstördes fullständigt av, tyvärr, en annan kvinna. Jag tycker att detta illustrerar mycket om vad som fortfarande händer i världen idag: den dåliga behandlingen av äldre.” Ett budskap som resonerar desto mer kraftfullt från en 93-årig skådespelerska, kapabel att förkroppsliga osynliga kvinnor och ge dem tillbaka sin röst.

Med sitt framträdande på Londons Power of Women påminner Joan Collins oss om att elegans inte har något utgångsdatum och ingen fast formel. Och att bakom paljetterna och de röda mattorna finns framför allt en kvinna som ständigt förvandlar varje framträdande till ett filmiskt ögonblick.