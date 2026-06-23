Vid 50 års ålder strålar Ali Larter i en svart blommig klänning på röda mattan

Den amerikanska skådespelerskan, modellen och producenten Ali Larter strålade starkt på röda mattan. Hon gjorde ett slående framträdande vid en mycket speciell återförening: skådespelarna från "Legally Blonde", som samlades i New York för filmens 25-årsjubileum. För tillfället valde hon en elegant svart blommig klänning, perfekt i linje med temat.

En liten svart blommig klänning

För evenemanget bar Ali Larter en svart midiklänning i satin från Carolina Herrera. Axelbandslös, med rak halsringning och knälång fåll skapade klänningen en elegant och strukturerad silhuett, förstärkt av en veckad överdel och en liten slits baktill. Det var utsmyckningen som verkligen fångade uppmärksamheten: dussintals paljettprydda blommor, en blandning av gröna blad och rosa kronblad, som skimrade vid varje rörelse.

En hyllning till Elle Woods

Detta val var uppenbarligen långt ifrån slumpmässigt. Genom att välja rosa – den symboliska färgen för Elle Woods, filmens hjältinna – gav Ali Larter en subtil hyllning till den ikoniska karaktären som porträtteras av Reese Witherspoon. Det var ett lekfullt sätt att tillägna sig sagans koder samtidigt som den omtolkade den klassiska lilla svarta klänningen. Resultatet: en outfit som var elegant, festlig och full av referenser.

Noggrant utvalda tillbehör

För att fullända looken valde Ali Larter svarta slingback-pumps med öppen tå och ett tunt ankelband. Hon lade till silverfärgade örhängen, matchande ringar och en vit kuvertväska, vilket påminde om hennes mjölkiga manikyr. För hennes skönhetslook fulländades en rosig hy, djupt läppstift och mascaraförstärkta ögon, medan hennes långa, raka blonda hår, stylat med en sidoskillning, föll nerför hennes rygg.

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Ett speciellt evenemang för att fira filmens 25-årsjubileum

Detta framträdande kom vid en speciell tidpunkt. Ali Larter återförenades med originalensemblen från "Legally Blonde" – inklusive Reese Witherspoon, Selma Blair och Jennifer Coolidge – vid ett evenemang som firade filmens 25-årsjubileum och den kommande spin-off-serien "Elle". På scenen upprepade skådespelarna några av sina ikoniska repliker. Mer privat om sitt privatliv åtföljdes Ali Larter också av sina två barn, en ovanlig syn vid den här typen av uppträdanden.

Iklädd en svart blommig klänning gjorde Ali Larter ett av de mest slående framträdandena vid denna nostalgiska återförening. Detta gladde fansen, som var hänförda över att se hela ensemblen tillsammans igen.