I en volangtopp väljer Katy Perry en retrolook inspirerad av sina tidiga dagar

Anaëlle G.
@katyperry / Instagram

Den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Katy Perry har aldrig varit rädd för att ta risker på scenen. Under sitt framträdande på O Son Do Camiño-festivalen i Spanien valde hon en retro och färgglad look, direkt inspirerad av sin tidiga historia. Ett modeval som var troget hennes stil och som glatt hennes fans.

En korsetterad, volangprydd topp

För den här konserten bar Katy Perry en volangtopp med en sofistikerad skärning. Toppen, som hölls uppe av ett enda band, hade en korsettliknande struktur som skapade en skulpterad silhuett, medan fina volanger mjukade upp halsringningen. Ett slående plagg, perfekt i linje med den teatrala andan i sångerskans scenkläder.

En kjol med blå prickar och hjärtan

För att komplettera denna topp valde Katy Perry en matchande minikjol prydd med prickar och små blå hjärtan. Ett fantasifullt och lekfullt mönster som förstärkte den övergripande poppiga och glada känslan. Prickar gör faktiskt en stor comeback inom sommarmodet. Lager på lager och full av detaljer, fulländade denna kjol perfekt en utpräglad retrolook.

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En nickning till hans början

Det här valet av klädsel var ingen slump. På Instagram avslöjade Katy Perry att hon varje kväll under sin "OOO"-turné planerar att bära kläder inspirerade av sin tidiga karriär, särskilt hennes "Warped Tour"- och "Hello Katy Tour"-eror. Det är ett sätt att hylla hennes början i slutet av 2000-talet, då hon satte sitt avtryck med sin färgstarka och udda stil. För hennes följare är det en chans att återupptäcka den livfulla popestetiken som gjorde henne känd.

En konstnär trogen sin värld

Utöver denna look bekräftar Katy Perry sin förkärlek för teatralitet. Sedan hennes globala succéer som "Roar" och "Teenage Dream" har hon alltid gjort mode till ett centralt element i sina framträdanden och visat upp en mängd djärva outfits och slående visuella koncept. Denna återgång till hennes stilistiska rötter är därför förenlig med en karriär präglad av djärvhet.

Med denna volangtopp och prickiga kjol gör Katy Perry ett retro men ändå förtjusande intryck. Med inspiration från hennes tidiga verk påminner hon oss om sina rötter samtidigt som hon förblir trogen sin flamboyanta stil. Inte helt oväntat kommer detta garanterat att glädja hennes fans, som alltid ivrigt väntar på hennes förvandlingar.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Jag brinner för mode och letar alltid efter trender som speglar vår tid. Jag älskar att observera hur människor klär sig, varför de gör det och vad modet avslöjar om oss. Utöver modevisningarna och silhuetterna är det berättelserna som verkligen fascinerar mig.
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