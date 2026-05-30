Mellan paddleboarding och segling delar Amy Schumer sin semester med sin son

Sommaren har officiellt börjat för Amy Schumer. Den amerikanska ståuppkomikern, skådespelerskan och manusförfattaren delade bilder från sin soliga yachtsemester, inklusive paddleboarding, vattenskoteråkning och kvalitetstid med sin son Gene.

En solig semester på en yacht

Amy Schumer gav sina följare en glimt av sin drömsemester genom en serie foton publicerade på Instagram. Hon strålar i en livfull röd baddräkt med en stor stråhatt, balanserande på en paddleboard mitt i det djupblå vattnet. Trogen sin skarpa kvickhet begränsade hon sig inte till "blygsamma" poser: i en annan bild, sittande på en vattenskoter iklädd svart hjälm och flytväst, räcker hon ut tungan och ger lekfullt kameran långfingret. Ett unikt sätt för henne att fira sommarens ankomst.

Ett rörande band med sonen Gene

Utöver det roliga var den här resan framför allt en möjlighet att dela värdefulla stunder som familj. På en av de mest hjärtevärmande bilderna kör Amy Schumer en vattenskoter med sin 7-årige son, Gene, bakom henne. Den lille pojken, vars ansikte har maskerats för att skydda sin integritet, bär en blå hjälm, flytväst och våtdräkt.

En vistelse i stil med "White Lotus", humoristisk version

Resten av albumet avslöjar en vykortsliknande miljö, värdig "White Lotus"-serien – men alltid färgad av Amy Schumers karakteristiska självnedvärdighet. Bekvämt placerad på yachten i en mycket "tyst lyxig" brun och vit sidenklädsel, grimaserar hon lekfullt medan Genes lilla hand försiktigt knuffar bort hennes ansikte.

På ett annat foto poserar hon, låtsas vara dramatik och blickar ut i fjärran, prydd med en stråhatt, solglasögon och en röd fläkt med ordet "luftkonditionering". Även Amy Schumer njöt av denna resa i vänners sällskap.

Mellan vattensporter och skrattsalvor njuter Amy Schumer av en semester som speglar hennes personlighet: solig, bekymmerslös och full av ömhet. Denna sommarsemester bevisar att hon vet bättre än någon annan hur man kombinerar avkoppling, självkritik och familjeband.