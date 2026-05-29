I en puderblå klänning lyser den här amerikanska sångerskan upp röda mattan

Léa Michel
@cocojones / Instagram

Den amerikanska sångerskan och skådespelerskan Coco Jones lyste upp röda mattan vid premiären av American Black Film Festival 2026 på New World Center i Miami Beach. "ICU"-sångerskan var där för att undersända presentationen av "Strung", en film där hon själv spelar huvudrollen. För tillfället valde hon en puderblå klänning och diskreta accessoarer, vilket skapade en romantisk look.

En puderblå klänning

Coco Jones look baserades på en puderblå klänning med en åtsittande men luftig silhuett, designad av Geyanna Youness. Klänningen kännetecknas av horisontellt rynkade band och små rosetter som ger rytm till den övergripande designen, och kulminerar i en halvlång fåll. En mjuk silhuett, perfekt i linje med Coco Jones stil.

Fina silversandaler

När det gäller skor valde Coco Jones minimalistiska silverfärgade sandaler med klack. Modellen har en tunn rem framtill, en modern spetsig tå och en fotledsrem som fästs med ett silverfärgat spänne. Dessa sandaler är tillverkade av metalliskt läder och vilar på en stilettklack på cirka tio centimeter, vilket förlänger benen.

En stammis på röda mattan

Coco Jones har en särskild förkärlek för sandaler med remmar när hon går ut. Hon bar nyligen ett par bruna satinskor på Metgalan 2026, samt ett par rosa från Flor de Maria Elva på Billboard Women in Music Awards 2026. Dessa val bekräftar hennes preferens för diskreta och strukturerade skor.

"Strung", i kvällens hjärta

Detta framträdande sammanföll med lanseringen av "Strung", en psykologisk thriller regisserad av Malcolm D. Lee och producerad av Tyler Perry och Jason Blum. Filmen följer en begåvad violinist som anställs som musiklärare åt dottern till en inflytelserik men gåtfull familj, innan oroande hemligheter återuppstår. Coco Jones spelar huvudrollen tillsammans med den amerikanska sångerskan Chloe Bailey och den brittiska skådespelaren Lucien Laviscount. Den presenteras som festivalens öppningsfilm och kommer att finnas tillgänglig på Peacock från och med den 26 juni.

Genom att para ihop en puderblå klänning med eleganta silversandaler skapade Coco Jones en balanserad look, där de mjuka nyanserna kompletterade de diskreta accessoarerna. Trogen sin stil bekräftade hon sin avslappning på röda mattan, samtidigt som hon jonglerade en musikkarriär och filmprojekt.

Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Hailey Bieber väljer en snygg och bekväm klackhöjd för sommaren

