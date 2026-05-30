Sångerskan Madison Beer orsakar sensation i en vintagegrön sammetskorsett

Den amerikanska sångerskan, modellen och skådespelerskan Madison Beer fortsätter att göra succé på sin turné. I Barcelona satte hon scenen i en fantastisk grön korsett som väckte reaktioner från hennes fans på sociala medier.

Madison Beer sätter Barcelonas scen i brand

Under sin "Locket Tour" i Barcelona levererade Madison Beer ett mycket hyllat framträdande. Hon delade en karusell på Instagram med titeln "One Week of the Locket Tour", där hon visade upp sina outfits, fansens reaktioner och atmosfären under konserterna. Medan alla hennes looks gjorde intryck, var det ett grönt plagg, som bars under konsertfinalen, som fångade allas uppmärksamhet.

En populär grönfransad korsett

Till sin stora final valde Madison Beer en axelbandslös grön korsettbody med lugg. En färg som var både livfull och sofistikerad, vilket fängslade hennes fans. Hon bar sitt långa hår löst och valde en mjuk, naturlig makeup-look. En subtil balans mellan sofistikering och rockig energi, trogen hennes känsla för det dramatiska.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av 싸발적인 팝송 (@millionpopsong)

En vintage-estetik som Madison Beer kärt

Detta val passar perfekt in i den lätt igenkännbara världen från hennes "Locket"-era, som bygger på en vintage, nästan viktoriansk estetik, där medaljonger har symbolisk betydelse. Madison Beer, som tycker om att blanda romantiska plagg, korsetter och retrodetaljer, har ofta uttryckt sin förkärlek för kläder "som redan har haft ett liv". Denna modekänslighet är tydlig i var och en av hennes scenkläder, från spets och rosetter till korsetterade silhuetter.

Fansen var övertygade.

Publiceringen av hennes outfit utlöste en flod av beundrande reaktioner. Komplimanger strömmade in under hennes bilder: många internetanvändare beskrev henne som "magnifik", medan andra såg henne som "en ängel". Detta bekräftar bara hennes status som en modeikon, vars varje framträdande på scen blir ett sant stiluttryck.

Med denna gröna korsett som hon bar för att avsluta sin konsert i Barcelona skapade Madison Beer en av de mest framstående lookerna från sin "Locket Tour". Genom att blanda djärva färger med vintage-elegance bevisade hon återigen att hon bemästrar konsten att förvandla scenen till en veritabel catwalk.