"Alla är förälskade i henne": denna framväxande skådespelerska fascinerar internetanvändare

En ny "skrikdrottning" regerar överlägset på internet, och hennes namn är Inde Navarrete. Den amerikanska skådespelerskan, som katapulterats till berömmelse genom skräckfenomenet "Obsession", skapar uppståndelse på sociala medier.

"Besatthet", årets skräckfenomen

"Obsession" släpptes på amerikanska biografer i mitten av maj och blev en av de största överraskande succéerna 2026. Filmen, regisserad av den unge filmskaparen Curry Barker, följer Bear, en musikaffärsanställd som använder ett förbannat föremål som heter "One Wish Willow" för att få sin livslånga vän Nikki att bli galet förälskad i honom. Naturligtvis förvandlas önskan till en mardröm.

Filmen, som är en blandning av övernaturlig skräck, psykologisk spänning och samtyckesteman, fick kritikerros med ett betyg på över 90% på Rotten Tomatoes. Drivs nästan uteslutande av muntlig marknadsföring och virala reaktioner drog den in nästan 74 miljoner dollar världen över med en budget på knappt 1 miljon dollar.

Inde Navarrete, den nya "skrikdrottningen"

Kärnan i denna entusiasm ligger Inde Navarretes prestation som Nikki. Både kritiker och publik hyllar hennes skildring som "lika hjärtskärande som skrämmande". Skådespelerskan växlar sömlöst mellan flera register – den "perfekta" och frusna hustrun, den skrikande unga kvinnan i kollapsens grepp, och sedan skalet tömt på all energi – ibland inom en enda scen. Tidningen Deadline tvekade inte att kröna henne till en bekräftad "skrikdrottning".

Vem är Inde Navarrete?

För er som precis upptäckt henne är Inde Navarrette långt ifrån en nykomling. Hon är född i Tucson, Arizona, och hade redan gjort sig ett namn genom att spela Sarah Cushing i serien "Superman & Lois" från 2021 till 2024. Hon medverkade även i "13 Reasons Why". För denna krävande roll i "Obsession", som hon medger ibland skrämde henne under inspelningen, säger Navarrette att hon hämtade inspiration från Mia Goth i "Pearl". När det gäller sin framtid sammanfattade hon den enkelt: om skräckgenren vill ha henne, tänker hon stanna kvar i den ett tag.

Internetanvändare är förtjusta

Det är främst online som "Navarrette-fenomenet" har exploderat. TikTok-redigeringar, reaktionsvideor, fanteorier: sociala medier är mättade med innehåll som hyllar henne. I kommentarerna återkommer samma glöd: "alla är kära i henne" och "hon är den nya stora stjärnan". Många refererar redan till Inde Navarrette som "nästa stora skräckstjärna".

Med "Obsession" stal Inde Navarrete inte bara showen: hon erövrade internet. Med kritikerros och online-beundran har hon etablerat sig som 2026 års genombrottsstjärna – och markerar utan tvekan början på en mycket lovande karriär.