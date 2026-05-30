"Alla är förälskade i henne": denna framväxande skådespelerska fascinerar internetanvändare

Léa Michel
@indenavarrette / Instagram

En ny "skrikdrottning" regerar överlägset på internet, och hennes namn är Inde Navarrete. Den amerikanska skådespelerskan, som katapulterats till berömmelse genom skräckfenomenet "Obsession", skapar uppståndelse på sociala medier.

"Besatthet", årets skräckfenomen

"Obsession" släpptes på amerikanska biografer i mitten av maj och blev en av de största överraskande succéerna 2026. Filmen, regisserad av den unge filmskaparen Curry Barker, följer Bear, en musikaffärsanställd som använder ett förbannat föremål som heter "One Wish Willow" för att få sin livslånga vän Nikki att bli galet förälskad i honom. Naturligtvis förvandlas önskan till en mardröm.

Filmen, som är en blandning av övernaturlig skräck, psykologisk spänning och samtyckesteman, fick kritikerros med ett betyg på över 90% på Rotten Tomatoes. Drivs nästan uteslutande av muntlig marknadsföring och virala reaktioner drog den in nästan 74 miljoner dollar världen över med en budget på knappt 1 miljon dollar.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av A Shot (@ashotmagazine)

Inde Navarrete, den nya "skrikdrottningen"

Kärnan i denna entusiasm ligger Inde Navarretes prestation som Nikki. Både kritiker och publik hyllar hennes skildring som "lika hjärtskärande som skrämmande". Skådespelerskan växlar sömlöst mellan flera register – den "perfekta" och frusna hustrun, den skrikande unga kvinnan i kollapsens grepp, och sedan skalet tömt på all energi – ibland inom en enda scen. Tidningen Deadline tvekade inte att kröna henne till en bekräftad "skrikdrottning".

Vem är Inde Navarrete?

För er som precis upptäckt henne är Inde Navarrette långt ifrån en nykomling. Hon är född i Tucson, Arizona, och hade redan gjort sig ett namn genom att spela Sarah Cushing i serien "Superman & Lois" från 2021 till 2024. Hon medverkade även i "13 Reasons Why". För denna krävande roll i "Obsession", som hon medger ibland skrämde henne under inspelningen, säger Navarrette att hon hämtade inspiration från Mia Goth i "Pearl". När det gäller sin framtid sammanfattade hon den enkelt: om skräckgenren vill ha henne, tänker hon stanna kvar i den ett tag.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Virginie Pineda (@virginie.pineda)

Internetanvändare är förtjusta

Det är främst online som "Navarrette-fenomenet" har exploderat. TikTok-redigeringar, reaktionsvideor, fanteorier: sociala medier är mättade med innehåll som hyllar henne. I kommentarerna återkommer samma glöd: "alla är kära i henne" och "hon är den nya stora stjärnan". Många refererar redan till Inde Navarrette som "nästa stora skräckstjärna".

Med "Obsession" stal Inde Navarrete inte bara showen: hon erövrade internet. Med kritikerros och online-beundran har hon etablerat sig som 2026 års genombrottsstjärna – och markerar utan tvekan början på en mycket lovande karriär.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Article précédent
I ett historiskt ögonblick i Hollywood orsakade Miley Cyrus sensation i en skulptural klänning.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

I ett historiskt ögonblick i Hollywood orsakade Miley Cyrus sensation i en skulptural klänning.

Det är ett ögonblick etsat in i Hollywoods historia. Den amerikanska sångerskan, låtskrivaren, musikern, producenten och skådespelerskan Miley...

I en puderblå klänning lyser den här amerikanska sångerskan upp röda mattan

Den amerikanska sångerskan och skådespelerskan Coco Jones lyste upp röda mattan vid premiären av American Black Film Festival...

Hailey Bieber väljer en snygg och bekväm klackhöjd för sommaren

Den amerikanska modellen och entreprenören Hailey Bieber satsar sannolikt på en minimal klackhöjd, vilket håller på att bli...

"Att vara för smal är inte hälsosamt": Sharon Stone levererar ett tankeväckande budskap

Den amerikanska skådespelerskan och filmproducenten Sharon Stone avvisar kraven på smalhet och "evig ungdom". I en uppriktig intervju...

Den här "illusionsklänningen" som Jennifer Lopez bär väcker furore

Till premiären av den amerikanska romantiska komedin "Office Romance" valde Jennifer Lopez en klänning med "illusion"-effekt som omedelbart...

"Min kropp tillhör mig": Den här modellen reflekterar över sin relation till kosmetisk kirurgi

Genom att genomgå en operation för att "förminska en del av sin figur" säger den amerikanska kändisen Courtney...