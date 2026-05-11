"Underbar": Vid 68 års ålder visar Andie MacDowell upp sin nya frisyr utan filter.

Hennes silverfärgade lockar har blivit ett av Hollywoods mest igenkännbara skönhetssignaturer. Andie MacDowell överraskade dock alla med en frisyr – två flätade hårstrån – och förklaringen bakom detta val är lika rörande som den är underhållande.

Två flätor, en filmuppenbarelse

Det var under inspelningen av serien "The Way Home" – vars fjärde och sista säsong sändes den 19 april 2026 – som Andie MacDowell upptäckte den här frisyren. För sin roll som Delilah "Del" Landry, Landry-familjens matriark, bar hon peruk. Och för att dölja sitt riktiga hår under hade hennes frisör hittat en enkel lösning: att fläta det i två små flätor.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Andie MacDowell (@andiemacdowellfanclub)

"Jag kände mig som ett barn igen."

”I säsong 3 flätade min frisör mitt hår för att dölja det under min peruk. Jag kände mig som ett barn igen med mina två små flätor”, skrev hon i bildtexten till selfien. En oväntad uppenbarelse för en skådespelerska som i åratal varit känd för sina voluminösa, silverfärgade lockar – och som uppenbarligen har funnit något glädjefyllt i den här frisyren från en annan era.

En sensationell ofiltrerad selfie

På bilden som publicerades den 10 maj syns Andie MacDowell med sitt silverfärgade hår flätat i två täta flätor på vardera sidan av huvudet, med topparna något mörkare. Hon bär en klassisk vit skjorta, ett djärvt vinrött läppstift och sotad ögonskugga – en makeup som står i kontrast till frisyrens barnsliga lätthet. Resultatet: en bild som är både oväntad och autentisk, vilket omedelbart genererade en flod av "Underbar" -kommentarer.

Tänk om hon antog flätor som en daglig vana?

"Det finns en del av mig som verkligen skulle vilja börja ha håret i flätor då och då, på ett avslappnat sätt ... Kanske när jag vandrar eller går på stranden", tillade hon med en leende emoji. Detta uttalande resonerade omedelbart med hennes följare – många av vilka applåderade detta sätt att visa upp lätthet och frihet i frisyrer, i alla åldrar.

En skådespelerska som leker med sin "skönhetsimage"

Den här flätade selfien är inte en engångsföreteelse. De senaste veckorna har Andie MacDowell experimenterat med variationer på sin signaturfrisyr. Den 15 april fotograferades hon i Today Show med en låg hästsvans med voluminösa lockar och en elegant krona – ytterligare ett sätt att återuppfinna sitt hår utan att någonsin kompromissa med dess naturliga utseende. Hon utforskar, provar saker, ler – och publicerar allt, ofiltrerat.

Silvergrått som manifest

Andie MacDowell började sin övergång till naturligt hår 2020 och har aldrig ångrat sig. Sedan dess har hennes silverfärgade lockar blivit en symbol – en kvinna som vägrar att anpassa sig till pressen att "se ung ut till varje pris". Det här inlägget med flätor förråder inte detta manifest; det förlänger det: genom att tillåta sig själv att vara barnslig, lekfull och opretentiös bekräftar hon att frihet från normer inte slutar vid hårfärg.

Två flätor, en selfie och miljontals "Gorgeous" – Andie MacDowell bevisade att en frisyr från barndomen kan bli ett av de mest befriande stiluttrycken någonsin. Och att de bästa idéerna ibland kommer från filminspelningsplatsen.