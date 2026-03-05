Denna spanska skådespelerska delar bilder från sin graviditet och berör sina fans

Úrsula Corberó, den oförglömliga Tokyo från serien "Money Heist" (La Casa de Papel), fick hjärtan att smälta online med ett intimt Instagram-inlägg där hon visade upp sin mage tillsammans med sin partner (Chino Darín). Med den enkla texten "Innan vi är tre" överväldigade bilderna hennes fans med känslor.

Ömma bilder medan man väntar på bebisen

På bilderna poserar Úrsula inbäddad mot sin partner (Chino Darín), med sin bebismage framträdande. Långt ifrån sofistikerade fotograferingar utstrålar detta autentiska ögonblick den enkla glädjen hos ett par som ska välkomna ett nytt liv. Det mjuka ljuset och deras uppenbara koppling är omedelbart fängslande.

Den spanska skådespelerskan, känd för sin explosiva roll i "Money Heist" (La Casa de Papel), delar sällan med sig av glimtar från sitt privatliv. Detta Instagram-inlägg markerar en rörande vändpunkt: "Tokyo" ger vika för en strålande blivande mamma – Úrsula Corberó – som helt enkelt firar att detta nya kapitel närmar sig. Hon tillkännagav också ankomsten av sitt första barn den 17 februari 2026 via en Instagram-story.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Úrsula Corberó (@ursulolita)

"Magnifik", "Så gripande": fansen är i ett vansinne

Kommentarerna svämmar över av tillgivenhet: "Magnifik Úrsula, vilken glädje att se dig så strålande", "Dessa foton är så vackra och rörande", "Innan vi är tres… mitt hjärta smälter!" Fans berömmer hennes skönhet och denna sällsynta glimt av hennes dyrbara privatliv.

Ett nära par i rampljuset

Efter att ha träffats på en filminspelning bildar Úrsula och hennes partner Chino Darín en solid duo som beundras för sin diskretion. Det här inlägget avslöjar deras gemensamma glädje och förstärker bilden av en stark kärlek redo att växa. Fans, fängslade, ser dem som symbolen för modernt och fridfullt föräldraskap.

Úrsula Corberó bjuder på ett ögonblick av ren nåd som överträffar skärmen. Dessa graviditetsbilder, som beskrivs som "magnifika" och "rörande" av hennes fans, hyllar kärlekens blomning. Det här inlägget fungerar som en påminnelse om att den sanna stjärnan ibland helt enkelt är en kvinna, en kärlek och livet som väntar.