Vid 35 vågar Margot Robbie bära en klänning med "plast"-effekt

Léa Michel
Extrait du film « The wolf of wall street »

Inför den mycket efterlängtade premiären av Emerald Fennells film "Wuthering Heights" skapar Margot Robbie återigen rubriker, den här gången i modevärlden. Den australiska skådespelerskan och producenten dök upp i en genomskinlig klänning med "plast"-effekt, en blinkning till Thierry Muglers futuristiska universum. Denna look, någonstans mellan ett konstverk och en haute couture-fantasi, har redan vunnit över modefantaster.

En look som blandar elegans och konstnärlig djärvhet

Klänningen i fråga, designad av den Oscarsbelönade kostymdesignern Jacqueline Durran, är inspirerad av ett pinuppafotografi från 1950-talet på en kvinna insvept i cellofan, som en present. Margot Robbie bär här en klänning, vars midja accentueras av ett brett rosa band knutet i en knut, medan en voluminös, böljande kjol ger hela ensemblen en nästan eterisk look.

Jacqueline Durran nämner också bland sina referenser en genomskinlig plastklänning av Thierry Mugler (vår-sommar 1996), en symbol för skulptural och avantgardistisk femininitet. Målet? Att göra Cathy, karaktären spelad av Margot Robbie, till ett "offer" – en varelse som är både sårbar och magnetisk, i hjärtat av den tragiska passion som driver "Wuthering Heights".

Emerald Fennells vision: Gotisk romantik och modernitet

Efter "Promising Young Woman" och "Saltburn" levererar Emerald Fennell en lös, surrealistisk adaption av Emily Brontës roman. Långt ifrån att troget återskapa 1800-talet prioriterar regissören kostymer som förmedlar karaktärernas råa känslor.

Margot Robbie spelar Cathy, medan Jacob Elordi (Euphoria, Priscilla) spelar mittemot henne som Heathcliff. Skådespelerskan berättade för brittiska Vogue att filmen skulle bli "en stor, visceral kärlekshistoria, vars like vi inte har sett sedan 'The Notebook' eller 'The English Patient'". Genom denna look förkroppsligar Margot Robbie Emerald Fennells filosofi: att provocera fram en känslomässig såväl som en estetisk reaktion.

Margot Robbie fortsätter att befästa sin status som en modern ikon. Hennes klänning med "plasteffekt", en hyllning till Mugler och ett manifest för konstnärligt uttryck, har redan etablerat sig som en av symbolerna för återuppfinningen av "Wuthering Heights". Mellan dröm och provokation bekräftar denna look att Margot Robbie år 2026 fortfarande är den ultimata musan inom mode och oberoende film.

