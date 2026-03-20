Vid 55 års ålder öppnar Uma Thurman upp om ett livsval hon nu ångrar.

Den amerikanska skådespelerskan, producenten och modellen Uma Thurman berättar om sin största ånger i livet: att aldrig ha lämnat New York för att bosätta sig i Los Angeles, trots sin berömmelse efter Pulp Fiction.

Ett val dikterat av moderskapet

I en intervju med InStyle den 19 mars 2026 erkände "Kill Bill"-ikonen: "Jag har alltid ångrat att jag inte flyttade till Los Angeles." Hon hade hyrt en lägenhet där för sina frekventa filminspelningar, men blev gravid med sin dotter Luna sex veckor efter att hon skrivit på hyreskontraktet. Som trebarnsmamma – Maya och Levon med den amerikanske skådespelaren, författaren, regissören och manusförfattaren Ethan Hawke, och Luna med den franske affärsmannen Arpad Busson – prioriterade hon utbildning i New York och modellen med "skolupphämtningsmammor".

Brist på integration i Hollywood

”Jag integrerades aldrig i mitt yrkesliv, och det är synd”, beklagar hon sig. Efter att ha stannat kvar i Boston och sedan New York byggde Uma upp en ”A-listkarriär utan kapitel” i Hollywood, utan informellt nätverkande. ”Jag skulle ha älskat det”, tillägger hon filosofiskt: ”Lycka är ett val, oavsett omständigheter.”

Nu, när Luna (13) snart ska börja gymnasiet, ser Uma Thurman fram emot lite "fritid" för andra projekt. "Pretty Lethal" släpps den 25 mars på Amazon Prime, följt av "Red, White & Royal Wedding". Denna försenade ånger avslöjar en lugn Uma Thurman, som prioriterar sina familjer framför stjärnhimlen.