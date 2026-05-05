Beyoncé gör en spektakulär comeback med en diamantbesatt "skelettklänning".

Fabienne Ba.
Tio års frånvaro från Met Galan, och en återkomst som var värd all väntan. Natten mellan den 4 och 5 maj besteg Beyoncé trapporna till Metropolitan Museum of Art i en skelettklänning helt prydd med diamanter som omedelbart fängslade internet.

En återkomst efter tio års frånvaro

Beyoncé hade varit frånvarande från Met-galans röda matta i ett decennium. Hennes återkomst 2026 – som kvällens medordförande tillsammans med den australisk-amerikanska skådespelerskan, producenten och regissören Nicole Kidman, den amerikanska tennisspelaren Venus Williams och den tidigare chefredaktören för amerikanska Vogue, Anna Wintour – var ett av kvällens mest efterlängtade ögonblick. Hon anlände med Jay-Z och deras 14-åriga dotter, Blue Ivy, som med trendiga solglasögon uppenbarligen har ärvt sin mammas coola uppträdande.

Temat "Kostymkonst" för denna 2026-upplaga – som utforskar mode som konstform genom museets samlingar – utformades för att ifrågasätta förhållandet mellan kläder och människokroppen. Beyoncé, som under hela sin karriär har gjort kostymer till ett kraftfullt berättande verktyg – från "Lemonade"-kläderna till bodysuits från "Renaissance Tour" och lantliga stilar från "Cowboy Carter" – behövde ingen förklaring. Diamantskelettklänningen var det perfekta svaret.

Olivier Rousteings "skelettklänning" i diamanter

Klänningen designades av Olivier Rousteing, tidigare kreativ chef för Balmain. En skulptural skapelse med en skelettstruktur – ett nätverk av diamanter och kristaller arrangerade för att framkalla ben och leder i ett skelett, täckande en transparent tygbas. Plagget kompletterades av en åtsittande överdel, en hel kjol och ett överdådigt släp av krämfärgade och puderblå fjädrar.

Solkronan och smyckena

Ett matchande huvudbonad – en solstrålekrona i diamanter – fulländade looken, tillsammans med ett skulpterat diamanthalsband och matchande örhängen. Hennes hår var uppsatt i gyllenblonda lockar, och hennes makeup, av Rokael Lizama, bestod av mjuk ögonskugga, ett puderrosa rouge och glansiga nude läppar – en eterisk skönhet som inte försökte konkurrera med klänningen, utan snarare komplettera den.

"Fira vad Gud har gett dig"

När Vogue frågade Beyoncé om innebörden av hennes outfit svarade hon enkelt: "Det handlar om att fira vad Gud har gett dig." Hon hyllade också sin designer: "Han är någon som har varit så lojal mot mig, med vilken jag har skapat så många otroliga ikoniska looks. Det handlar verkligen om att representera honom."

Blue Ivy på röda mattan: ett historiskt ögonblick

Högst upp på trappan tog Beyoncé, Jay-Z och Blue Ivy sig tid att posera tillsammans för ett familjefoto. Det var första gången 14-åriga Blue Ivy officiellt hade följt med sin mamma på Met-galans röda matta. Synbart rörd sa Beyoncé: "Det är otroligt att kunna dela detta med henne."

Tio års frånvaro, en diamantbesatt skelettklänning, en solkrona och dottern Blue Ivy vid sin sida – Beyoncé behövde inte hålla ett tal för att fira Metgalan 2026. Hon behövde bara gå på röda mattan.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
