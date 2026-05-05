Blake Lively imponerar i en spektakulär fyra meter lång klänning på Metgalan

Fabienne Ba.
Den amerikanska skådespelerskan och modellen Blake Lively hade inte återvänt till Met-galan sedan 2022. När hon återigen dök upp på trapporna till Metropolitan Museum of Art natten mellan den 4 och 5 maj 2026 var det med en klänning som var väl värd den 4 år långa väntan – och 4 meter långt släp.

En arkiverad Versace-klänning från 2006

Blake Lively var medordförande för Metgalan 2022, iklädd en Versace-klänning som förvandlades live på röda mattan – och blev ett av de mest minnesvärda ögonblicken i evenemangets senare historia. I år gjorde hon sin storslagna comeback efter fyra års frånvaro, iklädd en Atelier Versace-klänning från våren 2006, ett arkivpjäs personligen utvald och godkänd av Donatella Versace.

Blake berättade för Vogue: "Blake har haft så många ikoniska ögonblick med Versace på Met, och ikväll är inget undantag." Pastellklänningen, inspirerad av venetianska rokokostiller från 1700-talet, hade en draperad överdel broderad med ädelstenar i en gradient av mjuka toner, flera skulpturala utskjutande delar vid höfterna som påminde om formerna i barocka kyrkoinredningar och ett 4 meter långt släp.

"Kläder är en duk"

När Blake Lively intervjuades av Vogue på röda mattan förklarade hon sitt val: "Eftersom temat är baserat på konst ville jag bära ett arkivplagg. Ett plagg är verkligen en duk, och det berättar en historia. Att kunna välja ett plagg som har sin egen historia och har stått sig genom tiderna var speciellt." Hon beskrev också klänningen som att den liknade "en soluppgång och en solnedgång" samtidigt.

Kvällens "mest personliga" väska

Utöver klänningen var det en diskret accessoar som berörde mest: en personlig Judith Leiber Couture minaudière, vars fyra sidor pryddes med teckningar av vart och ett av hennes fyra barn. En intim och rörande kontrast till resten av klänningens storslagenhet – en påminnelse om att även på världens ståtligaste röda matta är det familjen som räknas mest.

Tillbehör som matchar rummets kvalitet

Blake Lively kompletterade sin look med klackskor från Christian Louboutin, smycken från Lorraine Schwartz och håret i vågor från Old Hollywood som föll över axlarna. Hennes makeup, med sina kaliforniska bronsfärgade slingor och subtila eyeliner, balanserade klänningens barocka storslagenhet utan att någonsin försöka konkurrera med den.

En fortsättning på berättelsen med Versace på Met

Denna klänning från 2026 är äntligen en del av en Versace-Lively-saga som sträcker sig över mer än ett decennium av Met-galor: den guldfärgade sjöjungfruklänningen med blå fjädrar 2017, den broderade vinröda "Heavenly Bodies"-klänningen 2018, Frihetsgudinnans klänning 2022 – och nu denna pastellfärgade rokokoklänning med ett 4 meter långt släp. Varje år, ett nytt kapitel i samma berättelse.

Fyra års frånvaro, ett fyra meter långt tåg, fyra barnteckningar på en minaudière – Blake Lively gjorde således en comeback som kombinerade spektakel och intimitet med sällsynt precision. Precis som vi förväntade oss.

Jag heter Fabienne och är skribent för webbplatsen The Body Optimist. Jag brinner för kvinnors kraft i världen och deras förmåga att förändra den. Jag tror att kvinnor har en unik och viktig röst att erbjuda, och jag känner mig motiverad att göra min del för att främja jämställdhet. Jag gör mitt bästa för att stödja initiativ som uppmuntrar kvinnor att stå upp och bli hörda.
