På Metgalan skapade plus size-modellen Ashley Graham furore

Varje Met Gala-look sätter sin prägel på kvällen på sitt eget sätt. Ashley Grahams look i år, 2026, är ett utmärkt exempel: en klänning helt sydd direkt på hennes kropp, inspirerad av ormskinn, som inledde kvällen med sällsynt konstnärlig precision.

Värdinnan och första ankomsten på röda mattan

Ashley Graham var en av de första kändisarna som besteg trapporna till Metropolitan Museum of Art natten den 4-5 maj 2026, som medvärd för Vogue Met Galas livesändning, tillsammans med skådespelerskan, DJ:n och radiovärden La La Anthony och den brittiska modellen och skådespelerskan Cara Delevingne. Hon genomförde det med enkel elegans – och en outfit som omedelbart satte tonen för kvällen.

En klänning sydd direkt på huden

Klänningen som Ashley Graham bar var av Dimitra Petsa, den grekiska grundaren av Di Petsa – ett märke känt för sin signaturklänning "wet look". Klänningen, med sina hudtonade nyanser och vävda meshdetaljer, var inspirerad av ormfjäll – en andra hud i ordets rätta bemärkelse. Teamet sydde hela klänningen direkt på Ashley Grahams kropp innan hon gick på röda mattan.

Designern berättade för Vogue: "Jag har alltid beundrat Ashley för hennes intelligens och skönhet, och det är en dröm att klä henne för ett så viktigt tillfälle." Detta är också första gången en Di Petsa-kreation har burits på Metgalan.

En hyllning till museets hantverkare

Enligt Vogue var Ashley Grahams look en hyllning till de konstnärer som vigt sina liv och händer åt att skapa skulpturerna som visas på museet. Detta budskap var i linje med årets tema för 2026, "Costume Art" – idén att kläder kan vara lika värdefulla, lika utarbetade och lika meningsfulla som ett konstverk. Klänningen hade V-ringning, vävda meshdetaljer och ett helt släp, en nästan exakt kopia av en look som presenterades på Di Petsas höst/vintervisning 2026.

Accessoarer, ända ner i fingrarna

Ashley Graham bar pumps från Gianvito Rossi och en hög med diamantörhängen från Zales. Den mest slående detaljen: en krommanikyr med silverdetaljer, med fingertoppar doppade i silvermetall – en unik effekt som utvidgade den skulpterade looken till extremiteterna. Hennes makeup, av Jimmy Stam, fokuserade på en naturlig skönhet – lösögonfransar och rosa läppstift – medan hennes bruna hår var stylat i en bakåtslickad wetlook.

Sex framträdanden på Met Gala

Detta var Ashley Grahams sjätte framträdande på Met Galan. År 2025 bar hon en randig ullklänning från BOSS inspirerad av herrkläder från 1990-talet. År 2024 bar hon en klänning från Ludovic de Saint Sernin som krävde över 500 timmars arbete. Varje år bekräftar hon att mode kan och bör vara för alla kroppstyper – och att världens största museum inte är något undantag.

En klänning sydd direkt på huden, förkromade fingrar och en närvaro på första raden från det ögonblick då röda mattan öppnade – Ashley Graham bevisade återigen att hon inte bara är inbjuden till Metgalan. Hon är en del av den.