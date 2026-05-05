En järnklänning: Kim Kardashians modesatsning fascinerar lika mycket som den fascinerar.

Kim Kardashian gör aldrig saker halvhjärtat på Metgalan – och 2026 års upplaga var inget undantag. På trapporna till Metropolitan Museum of Art anlände hon i en bronsad metallbröstplåt som mer liknade en skulptur än ett plagg. Och det var just poängen.

Temat "Kostymkonst" som lekplats

Metgalans tema 2026 var "Kostymkonst" med klädkoden "Mode är konst". Detta var en direkt inbjudan att sudda ut gränserna mellan kläder och konst. Kim Kardashian svarade på denna inbjudan med oväntad precision: hon omfamnade popkonsten och samarbetade med den brittiska konstnären Allen Jones och designduon Whitaker Malem, under kreativ ledning av Nadia Lee Cohen.

En skulpterad bronskyrass: konstverket före plagget

Kim Kardashian dök upp i en skulpterad bronsbröstplåt med en hög, rustningsliknande krage, i kombination med en handmålad, färgblockerad läderkjol som var öppen framtill. I sin Vogue-intervju förklarade hon sitt val: "Han är en konstnär, en av mina favoritkonstnärer, Allen Jones." Detta var ett sätt att betona att looken inte bara var en outfit – det var ett fullfjädrat konstnärligt samarbete. Nakna pumps och löst, vågigt blont hår kompletterade en medvetet diskret ensemble, bortsett från huvudplagget.

Allen Jones och Whitaker Malem: Bakom metallen

Allen Jones är en brittisk konstnär med koppling till 1960-talets popkonströrelse, känd för sina skulpturer med feminina former som suddar ut gränsen mellan konst och objekt. Whitaker Malem, å andra sidan, är designers som specialiserar sig på läder och skulpterade material, regelbundet efterfrågade för filmproduktioner och de mest vågade skräddarsydda skapelserna. Tillsammans designade de ett smycke för Kim Kardashian som faller rakt inom ramen för kroppskonst – ett plagg som förvandlar kroppen till en duk.

En blick som splittrar människor på sociala medier

Reaktionen från pressen och internetanvändarna var omedelbar och blandad. Vissa berömde djärvheten i en "verkligt temainriktad look". Andra var dock förbryllade över den orangea bröstplåten och den färgglada läderkjolen och såg inte direkt kopplingen till popkonsten. I slutändan borde en kvinnas kropp eller utseende – eller någons – inte vara föremål för debatt: om Kim Kardashian valde den här klänningen är det helt enkelt för att hon gillar den, punkt slut.

En närvaro på Met Gala som inte visar några tecken på att försvagas

Kim Kardashian har varit på Metgalan sedan sin debut 2013 – gravid med North i en blommig Givenchy-klänning. Sedan dess har varje framträdande genererat sin egen cykel av spänning och kontroverser: den helkroppsliga Balenciaga-klänningen 2021 som täckte hennes ansikte, den Marilyn Monroe-inspirerade klänningen 2022.

En skulpterad bronsbröstplåt, en målad läderkjol och en popartist bakom alltihop – Kim Kardashian levererade en av sina mest Met Gala-tema outfits från 2026. Vilken på sitt sätt är lika anmärkningsvärd som själva outfiten.