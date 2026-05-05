Tennisspelaren Serena Williams ger leopardmönster en överraskande twist.

Den amerikanska tennisspelaren Serena Williams återupptog nyligen leopardmönstret med en oväntad skönhetstwist som fick uppmärksamhet att väckas – och återupplivade en trend.

En Sports Illustrated-kväll i Florida

Den 30 april 2026 deltog Serena Williams i Sports Illustrated Race Weekend Kickoff på restaurangen The Surf Club i Surfside, Florida. Detta privata evenemang samlade kändisar och sportpersonligheter, bara några dagar före Formel 1 Miami Grand Prix – för vilket Serena Williams också var närvarande på läktaren dagen efter för Ferraris testsession.

En tonad leopardklänning

Huvudplagget i looken var en figurnära maxiklänning med hög halsringning, vars bruna och guldfärgade leopardmönster gradvis tonade ut längs kroppen till en djupsvart fåll vid fötterna. Denna gradienteffekt – från djurmönster till monokromt – gav klänningen en oväntad sofistikering.

Den överraskande touchen: blekta ögonbryn

Det var denna skönhetsdetalj som utlöste alla reaktioner på sociala medier. Serena Williams visade upp vad som verkade vara blekta ögonbryn, i kombination med mjuka blonda vågor. Detta val, som placerar mästaren bland följarna av trenden med "blekta ögonbryn" – som populariserades på catwalken innan den tog över sociala medier – förändrade fullständigt balansen i hennes look: den blev mer avantgardistisk.

Nästa dag: en vit linne-look från topp till tå, raka motsatsen till vad man kan förvänta sig.

Dagen efter evenemanget ändrade Serena Williams sin look helt och hållet och bar en helvit linneklänning under Miami Formel 1 Grand Prix: en cargoväst med stora praktiska fickor och en rå fåll, buren över en vit skjorta och linnebyxor med dragsko. Hon behöll samma lager-på-lager-halsband men valde en mörkare läpp och en solkysst rouge. Två kontrasterande stilar på 24 timmar – och båda utstrålade lika lätt.

En klänning med leopardmönster i ton, blekta ögonbryn och en svart kavaj – Serena Williams har därmed återigen bevisat att hon vet precis hur man gör en outfit oförutsägbar.