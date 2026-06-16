Brasilien-supportern Adriana Lima drar till sig uppmärksamhet på läktarna.

Stolt över sitt arv såg den brasilianska modellen Adriana Lima till att heja på Brasilien under VM 2026. Hon gick till arenan för att heja på Seleção, och hennes fanblick gick inte obemärkt förbi på läktarna.

En snyggt uppdaterad fläktlook

För tillfället valde Adriana Lima en enkel outfit. Hon bar den ikoniska gula tröjan från det brasilianska landslaget, som hon smart kombinerade med en jeansjacka och jeans, vilket skapade en trendig "total denim"-look. Ett smart sätt att förvandla en klassisk supporteroutfit till en verkligt moderiktig look, vilket bevisar att det är möjligt att heja på sitt lag med stil.

Håret bakåtslickat, en signaturdetalj

Adriana Lima valde slätt, rakt hår i sin frisyr. Denna detalj, som har blivit en stor trend de senaste säsongerna, ger en sofistikerad och modern touch till helhetsintrycket, i kontrast till den avslappnade känslan av jersey och denim. Kombinerat med naturlig makeup ger det henne en raffinerad elegans, trogen hennes modellimage.

En passionerad supporter

Utöver hennes stil var det Adriana Limas entusiasm som verkligen fängslade alla. Synligt rörd av ögonblicket delade hon sin entusiasm och kallade det en "unik möjlighet". Ursprungligen från Brasilien har hon aldrig dolt sin koppling till sitt land, som hon stolt representerar internationellt. Hennes närvaro på läktarna, där hon stöttade Seleção under denna tävling som hölls i USA, illustrerar perfekt denna nationella stolthet.

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En modell med internationellt rykte

Adriana Lima upptäcktes för över tjugo år sedan och har etablerat sig som en av sin generations mest berömda modeller. Hon är en stamgäst på catwalken och i internationella kampanjer och en naturlig ambassadör för brasiliansk elegans, även på läktarna på en arena.

Med denna fanvärdiga look bevisar Adriana Lima att elegans och passion för fotboll kan gå hand i hand. Med sin landslagströja, jeans och eleganta frisyr lyckades hon dra till sig uppmärksamhet samtidigt som hon visade sitt stöd för Brasilien. Ett framträdande som, föga förvånande, inte gick obemärkt förbi.