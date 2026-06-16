Shakira avslöjar varför VM förändrade hennes liv långt bortom musiken

För Shakira är VM mycket mer än bara en scen. I en intervju med tidningenPeople avslöjade den colombianska sångerskan och låtskrivaren hur mycket denna händelse har format hennes liv – och inte bara musikaliskt. Hon talade om en koppling till fotboll som hon känner som "okrossbar".

En berättelse som börjar med musik

Shakiras engagemang i FIFA World Cup går tillbaka till 2006, då hon framförde "Hips Don't Lie" tillsammans med den haitiska sångaren och rapparen Wyclef Jean. Det var 2010, med "Waka Waka (This Time for Africa)", som hon verkligen satte sin prägel på tävlingens historia. Hon återvände 2014 med "La La La (Brazil 2014)", vilket cementerade hennes status som en ikonisk artist i turneringen. Med varje utgåva lånar Shakira ut sitt namn till en låt som har blivit en klassiker.

Ett möte som förändrade allt

FIFA World Cups inverkan på hennes liv sträcker sig långt bortom musiken. Det var under 2010 års upplaga som Shakira träffade sina barns far, den tidigare fotbollsspelaren Gerard Piqué, som tävlade vid den tiden. Från detta förhållande kom hennes två söner, Milan, 13, och Sasha, 11. Sångerskan kallar dem kärleksfullt sina "Waka-barn". "Jag tror att de föddes på grund av den låten", anförtror hon sig och tillägger att de representerar "det vackraste som någonsin hänt henne".

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Ett band hon beskriver som "öde"

När Shakira fick frågan om vad som lockar henne tillbaka till FIFA World Cup gång på gång, svarade hon med ett enda ord: "Ödet". För henne har varje upplaga något "magiskt" över sig. Hon minns till och med 2014 när hon, gravid med Sasha, "avmaskerades" av sina fans, som kunde gissa hennes graviditet på skärmen. Alla dessa minnen befäster ytterligare hennes anknytning till evenemanget.

En central roll vid VM 2026

Shakira har återigen en framträdande position i år. Hon har redan uppträtt tillsammans med den nigerianska sångerskan och låtskrivaren Burna Boy i öppningsmatchen och sjungit "Dai Dai", den officiella låten för FIFA World Cup™ 2026. Hon är också redo att skriva historia genom att delta i den första halvtidsshowen någonsin i ett FIFA World Cup, under finalen i juli, tillsammans med Madonna och det sydkoreanska pojkbandet BTS.

Mellan globala succéer, ett avgörande möte och barnens födelse har Shakira en extraordinär koppling till FIFA World Cup. Mer än bara en scen, händelsen förändrade verkligen hennes livskurs. Det är en kärleksaffär med fotboll som sångerskan uppenbarligen sent kommer att glömma.