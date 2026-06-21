Bruna Marquezine valde en strandlook för sin senaste fotografering.

Bruna Marquezine skapar återigen rubriker med sin stil. Den brasilianska skådespelerskan fotograferades på en strand i Rio de Janeiro tillsammans med sin partner, den kanadensiska sångaren och låtskrivaren Shawn Mendes, i en strandlook som omedelbart satte sociala medier i brand.

En stranddag i São Conrado

Det var på den berömda stranden São Conrado i Rio de Janeiro som Bruna Marquezine njöt av en dag vid havet med sin partner, den kanadensiska sångaren Shawn Mendes. Bilderna, som delat online av fotobyrån BackGrid USA, visar paret synbart avslappnade och njuter av en stund av intimitet i en bildskön miljö.

En blågrön tvådelad strandbaddräkt med djup halsringning

För denna soliga utflykt valde Bruna Marquezine en tvådelad strandbaddräkt i en särskilt ljus blågrön nyans. Toppen, med en djup halsringning, kombinerades med matchande underdelar, vilket skapade en monokromatisk look. Detta nyansval, någonstans mellan blått och sjögrönt, framhäver det brasilianska ljuset och står i kontrast till det vanliga svarta och vita strandmodet. En fräsch och solig färg, perfekt anpassad till den somriga atmosfären.

En minimalistisk skönhetslook

På skönhetsfronten valde Bruna Marquezine en naturlig look. Skådespelerskan bar minimal smink, perfekt lämpat för en dag i sol och vatten. Hennes korta hår, nu stylat i mjuka vågor, lämnades naturligt för en avsiktligt avslappnad känsla. Denna diskreta inställning, långt ifrån den polerade look hon ibland visar upp vid officiella framträdanden, illustrerar en annan aspekt av hennes personlighet: den hos en ung kvinna som är bekväm i sin egen hud, som inte behöver konstverk för att glänsa.

Ett guldfärgat halsband för att fullända looken

För att komplettera sin outfit valde Bruna Marquezine en enda, välvald accessoar: ett fint halsband med ett guldhänge. Denna diskreta detalj ger en touch av förfining till helhetsintrycket utan att störa dess enkelhet. I en strandmiljö, där smycken ofta förbises, framstår denna lilla guldfärgade accent som en stilistisk signatur. Denna minimalistiska inställning bevisar att du inte behöver hamstra på accessoarer för att se bra ut.

os haters que me perdoem mas a Bruna Marquezine tá um ABSURDO nessas fotos de hoje pic.twitter.com/ZKWi0n6wk7 — ☙ (@layzhis) 10 juni 2026

En vänskaplig utflykt med Shawn Mendes

Utöver deras stil var det ögonblickets atmosfär som fångade särskilt uppmärksamheten. På bilderna som delats online syns Bruna Marquezine och Shawn Mendes synligt nära varandra, hållandes händer och utbytande leenden under sin promenad. Denna öppna tillgivenhet bekräftar en kärlekshistoria som verkar blomstra bort från den vanliga mediehysterin. Rio de Janeiros bakgrund, med sitt gyllene ljus och avslappnade atmosfär, utgjorde också den perfekta miljön för denna romantiska utflykt.

Entusiastiska reaktioner på sociala medier

Bilderna utlöste snabbt en våg av kommentarer på sociala medier. Under inläggen som delade bilderna översvämmade skådespelerskan av fans kommentarsfältet med beundrande meddelanden. "Bruna har en underbar kropp", skrev en användare, medan en annan helt enkelt sa: "Bruna är så vacker." Dessa entusiastiska reaktioner visar den starka anknytning hennes community har till skådespelerskan, som följs lika mycket för sin filmkarriär som för sin stil på sociala medier. En popularitet som förblir oförminskad, säsong efter säsong.

Med sin blågrön ensemble, diskreta halsband och minimalistiska makeup uppnår Bruna Marquezine en strandlook som är både raffinerad och strålande. Tillsammans med sin partner Shawn Mendes bekräftar den brasilianska skådespelerskan återigen sin förmåga att förvandla även de minsta vardagliga ögonblicken till slående bilder.

