Paris Hilton sätter sin livvakt på prov; videon roar internetanvändare.

Den amerikanska societetskvinnan och affärskvinnan Paris Hilton är en stamgäst på Coachella, men i år var det återigen hennes livvakt som oavsiktligt stal showen. En video på henne som springer omkring i den kaliforniska ökenvärmen, med sin lojala säkerhetsagent i sin hävd, blev snabbt viral.

Tommy, den mest eftertraktade livvakten på Coachella

Paris Hilton delade själv videon och hyllade sin livvakt: "Jag har sprungit runt i åratal med mina säkerhetsvakter på Coachella. Tommy är bäst!" I filmen kan man se henne snurra från ena änden av festivalen till den andra medan Tommy gör sitt bästa för att hålla henne inom synhåll.

Internetanvändare vann (nästan) över

Videon blev snabbt viral på TikTok och X (tidigare Twitter) och genererade en flod av roade reaktioner. Många berömde Tommys professionalism och uthållighet, medan andra bara skrattade hjärtligt åt denna osannolika duo: en sorglös, studsig stjärna och en oberörd livvakt dömd att följa honom steg för steg under Indios sol.

Vissa internetanvändare uttryckte dock också kritik, ansåg scenen respektlös och menade att det var olämpligt att "tvinga" sin livvakt springa på detta sätt för publicitets skull, och påminde alla om att hans roll är att garantera säkerheten och inte att delta i ett iscensatt evenemang. Andra nyanserade dessa reaktioner och antydde att livvakten kanske var helt bekväm med situationen och samtyckte till videon.

Paris Hilton, den obestridda drottningen av Coachella

Inför 2026 års upplaga satsade Paris Hilton på allt med sin look: hon bar Demonia-platåskor upp till lår, en tydlig anspelning på år 2000-estetiken som gjorde henne känd på 2000-talet. Hon var också värd för sitt eget event på festivalen för sitt hudvårdsmärke "Parívie" och deltog i Neon Carnival. Hon är verkligen outtömlig – det kan Tommy intyga.

I slutändan sammanfattar denna lättsamma och spontana scen perfekt Coachella-andan, i Paris Hilton-stil: en blandning av glitter, gränslös energi och avsiktligt kaos. Mellan beundran för Tommys uthållighet och mer nyanserad kritik har avsnittet åtminstone lyckats med en sak: att påminna oss om att Paris Hilton är en oundviklig figur i mediespektaklet.